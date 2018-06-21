Станичники должны знать, что их пытаются обмануть

Наша газета продолжает следить за тем, как разворачиваются события вокруг земли, принадлежащей пайщикам СПК «Колос» станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края. Историю их мытарств, когда из-за фальсификации результатов общего собрания в ноябре 2013 года более пятисот человек были лишены права распоряжаться своей землей, мы рассказывали не раз. Но похоже, для станичников война за свою землю пока еще не закончилась. Закон на их стороне, есть соответствующие судебные решения, но их оппоненты сдаваться не собираются и землю, которую заполучили в аренду без согласия собственников, просто так отдавать не хотят.

В прошлом году краевым следственным управлением было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника нововеличковской администрации Сергея Петрова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Осенью 2013 года именно он был назначен уполномоченным на проведение собрания участников общедолевой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 в границах СПК «Колос». Селяне подозревают его в том, что он действовал в интересах ОАО «Воронцовское», выдав результаты несостоявшегося собрания за действительные, указав в протоколе, что большинством голосов собственники земельных долей проголосовали за передачу аренды ОАО «Воронцовское».

В настоящее время, видимо, ввиду большой социальной значимости значительного количества потерпевших от действий рейдеров дело Петрова передано в 7-е Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Причастность ряда лиц к совершению действий, грубо нарушающих закон, следователи, вероятнее всего, в настоящее время и выясняют.

Подозревают, что Петров, действуя в интересах якобы инициатора собрания Пивовара, а не исключено, что и выгодоприобретателя — ОАО «Воронцовское», 1 ноября 2013 года отказал в регистрации и не допустил к участию в общем собрании более сорока собственников земельных долей, включая представителей АО «Колос», а также изготовил протокол собрания о передаче земли, находящейся в долевой собственности, в пользу ОАО «Воронцовское» сроком на пятнадцать лет.

Как считают собственники земельных долей, в том числе представители АО «Колос», Петров получал соответствующие указания от заинтересованных лиц.

Сегодня станичники уверены, что и ускоренная регистрация незаконного договора аренды (в течение одного дня, что является по нынешним меркам фантастикой) в Динском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю — результат чьих-то личных связей и договоренностей.

В результате действий Петрова и тех, кто руководил им, АО «Колос» потеряло урожай на сумму более 150 миллионов рублей. Местные жители полагают, что присвоение «воронцовскими» урожая сельскохозяйственных культур, выращенного АО «Колос» на землях, которые незаконным путем выбыли из распоряжения АО «Колос», повлекло тяжелые последствия, в том числе ликвидацию из-за отсутствия кормов животноводческого и молочного производства. Сообщают, что в целом финансовые потери составили для АО «Колос» более 500 миллионов рублей.

Указанным незаконным действиям предшествовало судебное разбирательство в Динском районном суде по иску Пивовара, как считают теперь многие, подставного лица в интересах рейдеров. Он просил признать недействительным выдел из общего земельного массива площадью почти пять тысяч гектаров земли (49 земельных участков), а также ничтожными договоры аренды. Решением Динского районного суда от 21 июня 2013 года в удовлетворении исковых требований было отказано. Однако апелляционная инстанция 3 сентября 2013 года вынесла новый акт, отменив предыдущий. Затем судебные ошибки были исправлены: Президиум Краснодарского краевого суда направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Пятнадцатого декабря 2017 года решением Динского районного суда, которое было оставлено без изменения апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 24 мая 2018 года, в удовлетворении исковых требований Пивовара к АО «Колос», Управлению Росреестра по Краснодарскому краю и ряду других ответчиков было отказано в полном объеме. Но ОАО «Воронцовское» не спешит исполнять законное судебное решение.

Почему-то и специалисты Управления Росреестра по Краснодарскому краю не торопятся вносить изменения в соответствии с законным судебным решением, чтобы привести сведения ЕГРН, касающиеся земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 в границах СПК «Колос», в состояние, существовавшее до исполнения неправосудного апелляционного определения от 13 сентября 2013 года. В связи с этим представители АО «Колос» направили официальные обращения, в которых говорится «о злоупотреблении служебными полномочиями представителями Управления Росреестра по Краснодарскому краю», в адрес заместителя министра экономического развития РФ, руководителя Росреестра РФ В. В. Абрамченко и руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю В. В. Колодяжного.

Можно предположить, что бездействие неких должностных лиц Управления Росреестра по Краснодарскому краю и неисполнение ими судебного решение играют на руку лицам, желающим пользоваться земельным участком без каких-либо законных прав на него.

В настоящий момент в СМИ опубликовано сообщение о проведении 23 июня 2018 года «общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:07:0104000:192 с вопросами об одобрении сделки — договора аренды земельного участка, заключенного 01.11.2013 г. на общем собрании и внесении изменений в существенные условия договора (арендная плата, срок и т. п.)». Представители АО «Колос» утверждают, что проведение этого собрания запланировано без учета вступившего в силу апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 24 мая 2014 года, по которому площадь земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 должна составлять вновь всего 3776320 кв. м, а количество собственников — не более 122, пока же в документах Росреестра значится не соответствующая действительному положению дел, но пока еще актуальная информация о том, что площадь спорного участка составляет 42318785 кв. м, а количество владеющих им собственников — более шестисот.

С учетом сложившейся ситуации нельзя исключать, что запланированное на 23 июня 2018 года собрание приведет к реализации незаконных намерений в интересах АО «Воронцовское» и новым судебным спорам. Наверняка эта продолжительная война за землю утомила как нововеличковцев, которые хотят жить спокойно, так и АО «Колос» и других предпринимателей, стремящихся зарабатывать в рамках закона. Возможно, правоохранителям необходимо вмешаться в эту историю на опережение, чтобы защитить права простых селян и честных бизнесменов.

Марина СВЕТЛОВА

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