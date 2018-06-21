Помогите восстановить наши права!

Президенту России Владимиру Владимировичу Путину от жителей поселка Сукко Анапского района Краснодарского края

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращаются жители и в том числе предприниматели курортного поселка Сукко. В своем письме считаем необходимым затронуть сразу несколько вопросов, но корень всех проблем, причина всему одна. Вот уже несколько лет длится наше противостояние с представителями Федерального детского центра «Смена». И разрешить наш конфликт, получается, местные власти не могут. Возможно, нет у них таких полномочий…

Наши коллизии начались со сменой руководства ВДЦ «Смена». Много лет, с мая 1987 года по февраль 2013 года, его возглавлял всеми уважаемый человек — заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный работник курортов и туризма Кубани, депутат ЗСК 4-го и 5-го созывов Николай Егорович Иванюшкин. Он отмечен многими наградами за заслуги перед Отечеством. Все годы руководства детским оздоровительно-образовательным центром Николай Егорович проводил огромную целенаправленную работу по развитию инфраструктуры возглавляемого им учреждения, в том числе спортивной базы, совершенствованию образовательных программ и в целом всей системы отдыха и оздоровления детей. Недаром проект бывшего генерального директора ВДЦ «Смена» Н. Е. Иванюшкина «Оздоровление через спорт» дважды — в 2008 и 2010 годах признавался «Лучшим проектом России». Талантливый, предприимчивый руководитель, Николай Егорович за годы своего нахождения на посту генерального директора детского центра смог увеличить количество мест в нем с 750 до 3500. Ежегодно ранее в «Смене» оздоравливалось около 30 тысяч детей и подростков. Сегодня же многое из достигнутого Николаем Егоровичем при сменивших его руководителях, к сожалению, утрачено.

Именно благодаря Николаю Егоровичу в самые трудные девяностые годы удалось сохранить детский центр! Если бы не он, возможно, уже «Смены» и не существовало бы. Опытный и мудрый руководитель, он нашел поддержку у жителей поселка — и совместными усилиями нам удалось выжить, тогда как многие ведомственные детские курортные учреждения в лихие девяностые годы прекратили свое существование. Сейчас против Н. Е. Иванюшкина возбуждены уголовные дела. Нас глубоко возмущает, что средства массовой информации пишут о том, что экс-директор анапского ВДЦ «Смена» обманул государство почти на 80 млн рублей и якобы организовал бизнес на государственной земле. Ничего подобного не было! Речь идет о муниципальной земле, которую соответствующими постановлениями администрации Анапского района было дано разрешение арендовать и на которой было дано разрешение строить объекты курортного бизнеса!

Наши права сильно ущемляются в результате того, что нынешнее руководство ВДЦ «Смена», не считаясь с местными жителями, самоуправно перекрывает поселковую улицу Приморскую и лишает нас и отдыхающих в нашем населенном пункте людей возможности свободно передвигаться, в том числе по направлению к морской набережной.

Наш конфликт длится с 2013 года, когда представители ВДЦ «Смена» перекрыли ул. Приморскую и, соответственно, проход к морю, выставили частную охрану. Летом 2013 года был устроен сход местными гражданами возле ворот ВДЦ «Смена». На него собралось тогда около пятисот человек. Представители органа местного самоуправления пообещали, что улица будет открыта для местного населения. Но это обещание так и не было исполнено!

Летом 2017 года представители ВДЦ «Смена» пытались перегородить проход по пляжной территории поселка Сукко, и нам пришлось снова организовывать сход, чтобы воспрепятствовать установке забора на пляжной территории. На дворе 2018 год — и снова ВДЦ «Смена» предпринимает меры по ограничению нашего доступа к морю. С 2013 года в различные инстанции были направлены тысячи обращений, заявлений, жалоб по фактам перекрытия улицы Приморской и доступа на пляж Сукко. В прошлом и этом году мы обращались на Прямую линию Президента России, но пока ничего не добились. Все ответы нам были формальными отписками, и решения по фактам наших обращений никакие не принимались.

Стоит вспомнить, что в середине девяностых годов прошлого столетия улица Приморская разделяла два лагеря — «Прибой» и «Голубую долину», которые впоследствии вошли в структуру Всесоюзного трудового оздоровительного лагеря (ВТОЛ) «Рабочая смена», принадлежавшего ВЦСПС. В перспективе ВТОЛ «Рабочая смена» должен был насчитывать пять лагерей. Все они планировались с обособленной инфраструктурой и по генеральному плану строительства были разделены улицами муниципального и федерального значения. Почему сегодня улица Приморская, которая признана решением Верховного Суда улицей и дорогой общего пользования, перекрыта руководством ВДЦ «Смена» (правопреемник ВТОЛ «Рабочая смена»), несмотря на то, что на улице находятся жилые дома старожилов поселка, корпуса отелей, отделение Почты России, магазины? Почему ВДЦ «Смена» считает ул. Приморскую федеральной собственностью, непонятно. И это при том, что решением Верховного Суда эта улица признана объектом общего пользования. Для реализации своего замысла руководство ВДЦ «Смена» даже инициировало арбитражный спор о ликвидации улицы Приморской. Эти притязания были обоснованно отклонены судом. Но от этого нам не стало легче. Решения Верховного Суда до сих пор не исполнены.

Нам непонятно, почему несколько лет назад ВДЦ «Смена» фактически объявил войну местным предпринимателям, которые ведут в нашем поселке социально ориентированный бизнес, помогают людям оздоравливаться на черноморском побережье, в том числе семьям с детьми-инвалидами.

К сожалению, права людей, получивших много лет назад в законном порядке в собственность объекты гостиничного бизнеса, в настоящее время ущемляются. Суды различных инстанций при принятии решений в большинстве своем встают на сторону всероссийского детского центра, но при этом не учитывают многие моменты, в том числе многократно пропущенный срок исковой давности — более десяти лет.

Права собственности, полученные в соответствии с действовавшим ранее законодательством, теперь оспариваются со ссылкой на якобы неверные действия сторон. Напомним еще раз, что история малых гостиничных объектов около ВДЦ «Смена» началась в далеких уже девяностых годах. В то время оздоровительно-образовательный центр крайне скудно финансировался из федеральной казны, но нуждался в основательной модернизации. Чиновники из Министерства образования посоветовали руководству «Смены» искать деньги на стороне, так сказать привлекать внебюджетные инвестиции. Подтверждением этому является сохранившееся письмо заместителя министра, которым разрешается «Рабочей смене» привлекать долевые средства на договорных условиях. Местные предприниматели вступили в кооперацию с оздоровительным центром именно на условиях законности! Они взялись за строительство комфортабельных коттеджей для проживания детей, стадионов, проведение теплотрассы и так далее. В свою очередь добровольным помощникам разрешили строительство комплекса малых гостиниц около «Смены», по ул. Приморской: глава Анапы в ноябре 1997 года издал соответствующее постановление. К сожалению, все заслуги предпринимателей в развитии «Смены» сейчас забыты. И мы подчеркиваем, что и их поддержка не дала центру закрыться, позволила выжить в трудные времена. С момента ввода в эксплуатацию гостиничных корпусов в 2002—2005 гг. по ул. Приморской они были сданы в аренду ВДЦ «Смена» (ранее ВТОЛ «Рабочая смена»), что позволило размещать детей, в том числе участников ежегодно проводимых в «Смене» «Президентских состязаний» в комфортабельных, благоустроенных номерах с удобствами. Таких условий в те годы не было ни в «Орленке», ни в «Океане», ни даже в «Артеке». Новое руководство ВДЦ «Смена» в 2013—2014 гг. отказалось от аренды объектов и сократило количество принимаемых одновременно детей до 1500 человек.

Нынешнее руководство ВДЦ «Смена» и представители Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае не прекращают свои попытки доказать, что в свое время выделение земельных участков под строительство малых гостиниц было осуществлено муниципалитетом незаконно, а возведенные малые гостиницы должны быть снесены. И это всё якобы в интересах Российской Федерации.

Одно за другим у предпринимателей отбираются права собственности на объекты недвижимости, аннулируются права аренды на землю под данными объектами.

Парадокс, но построенные на законных основаниях гостиницы, кафе на земельных участках, выделенных под строительство постановлениями действовавших в тот период уполномоченных органов, сегодня признаются фактически самовольно возведенными объектами, подлежащими сносу. А тем предпринимателям, кто еще не лишен права собственности, поскольку решение о сносе еще не вынесено, всячески препятствуют пользоваться и распоряжаться их имуществом! Предприниматели уже понесли огромные убытки!

Нам стало известно, что 20 марта этого года в Верховном Суде РФ была рассмотрена кассационная жалоба коммерческой организации (речь идет о соседнем регионе) на судебные акты по делу, сходному с теми, о которых мы ведем речь. И Верховный Суд встал на сторону людей. Нам очень хочется надеяться на справедливые судебные решения!

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас помочь нам защитить свои законные права и интересы. Мы хотим на законных основаниях жить в нормальных условиях и беспрепятственно ходить по улицам родного населенного пункта!