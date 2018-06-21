История одной картины

С 20 июня в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко в одном из залов экспозиции «Русское искусство XVI — начала XX века» посетителям будет представлено живописное произведение, рисунки и эскизы талантливого русского живописца Василия Савинского и его учеников из фондов музея.

В коллекцию Краснодарского художественного музея произведение «Нижегородские послы у князя Д. И. Пожарского» было передано в 1930 году из Ленинградского института ИЗО.

Картина «Нижегородские послы у князя Д. И. Пожарского» получила золотую медаль Императорской академии художеств как дипломная работа по классу исторической живописи. Ее сюжет повествует о важнейшем событии в истории России, связанном с освобождением Москвы от польской интервенции в октябре (4 ноября) 1612 года. Во главе народного ополчения стояли князь Дмитрий Иванович Пожарский и нижегородский староста Козьма Минин.

В 1981 году у дочери художника Татьяны Васильевны Савинской, бережно сохранявшей творческое наследие своего отца, было приобретено два графических портрета В. Е. Савинского. Дополнением к ним стали подаренные музею подготовительные эскизы и рисунки В. Е. Савинского, сделанные им во время работы над дипломной картиной. В них отражено высокое профессиональное мастерство, которое В. Е. Савинский унаследовал от своего учителя П. П. Чистякова.

Экспозиция дополнена фоторепродукциями его работ: «Автопортрет», «Портрет П. П. Чистякова», «Портрет дочери художника Т. В. Савинской», выполненные в разных техниках и в разное время.

Проект «Василий Савинский и его ученики» может рассматриваться не только как дань памяти историческому событию или как дань памяти художнику, запечатлевшему это событие в произведении искусства, но и как дань памяти дочери художника Татьяне Васильевне Савинской, благодаря которой квартира В. Е. Савинского сохранилась в качестве мемориальной мастерской художника.

Работы Василия Савинского посетители смогут увидеть до 26 августа.