Увидеть работы Александра Аполлонова

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко посетители смогут увидеть работы известного скульптора Александра Алексеевича Аполлонова.

В одном из залов постоянной экспозиции «Русское искусство XVI — начала XX века» представлены скульптурные произведения из фондов Художественного музея имени Ф. А. Коваленко, станковые работы и модели памятников из мастерской художника. Александр Аполлонов работал с различными материалами: мрамором, деревом, но предпочтение отдавал бронзе, в совершенстве владея этой сложной техникой.

Александр Алексеевич был известным российским скульптором, заслуженным художником Российской Федерации и Кубани, членом-корреспондентом Российской академии художеств. Александр Аполлонов родился в столице Киргизии — городе Фрунзе. Но его семья переехала в Краснодар, и практически вся жизнь скульптора связана с Кубанью.

В 1974 году он окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова и начал самостоятельную творческую деятельность. Первый крупный успех пришел уже спустя три года. Барельеф в интерьере Краснодарского дома книги был признан лучшей работой в России по художественному фонду.

Александр Алексеевич внес огромный вклад в развитие культуры Кубани. Созданные скульптором произведения украшают улицы, площади, здания многих городов нашей страны. Наиболее значительные из них — ансамбль-памятник маршалу Г. К. Жукову, памятник воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане, памятник Кубанскому казачеству, воссоздание памятника императрице Екатерине Великой и Обелиска в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска (Краснодар), монументальная композиция «Морская слава России» (Новороссийск).

Работы Александра Аполлонова посетители смогут увидеть в музее до 26 августа.