Директор ООО «Стиль» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стиль». Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что женщина является соучредителем и директором организации, основным видом деятельности которой является производство отделочных работ. По данным следствия, она предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с января 2012 по декабрь 2014 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю