Первый российский солнцемобиль представили в Сочи

Действительно, где как не на жарком курорте проводить испытания машины, которая использует не бензин, а энергию солнечных лучей. Да и по форме необычный автомобиль больше напоминает катер.

- Такая форма называется – катамаран. Выбрана она не случайно. В ней легко размещаются все элементы, необходимые для солнцемобиля, включая четыре квадратных метров солнечных батарей. И аэродинамика очень хорошая, - поясняет руководитель команды разработчиков Евгений Захлебаев.

Первый российский солнцемобиль – разработка студентов и аспирантов Санкт-Петербургского политехнического университета. Начиналось все с создания первой машины для студенческих гонок на двигателе внутреннего сгорания. На смену ей пришел солнцемобиль, выполненый из композитных материалов российского производства. Его корпус, как и некоторые элементы ходовой части, созданы из углепластика, который часто используют в сфере авиации и военной техники. Вес такой машины составляет 200 килограмм, движется она – бесшумно. Солнцемобиль оснащен автоматическим поддержанием оптимальной скорости, а также системой видеонаблюдения в кабине пилота и передачей его показателей в режиме онлайн. Плюс для безопасности водителя установлена стальная пространственная рама.

- Этот автомобиль создан специально для участия в соревнованиях – гоночная модель. Он способен развивать скорость до 150 километров в час. Для максимального заряда системе необходимо провести на солнце как минимум шесть часов. Это огромное преимущество – не нужны ни бензин, ни электроэнергия. А уж с солнцем в Сочи, нет проблем. К тому же энергия накапливается и во время движения машины. Авто может преодолеть расстояние более чем в 500 километров, - рассказывает Евгений Захлебаев.

Сегодня создатели российского солнцемобиля готовятся к первым спортивным стартам. 6 июля команда примет участие в этапе соревнований «American Solar Challenge», где будет бороться с представителями из 20 стран мира. Разработки в области солнцемобилей активно ведут США, Германия, Голандия и другие. За девять дней пути солнцемобиль должен будет преодолеть около 3 000 километров по дорогам общего пользования, проехав четыре американских штата. А пока - испытания на Сочиавтодроме. На трассе «Формулы-1» сочинской гоночной трассе получилось разогнаться только до 80 километров в час.

- Ощущения необычные. Но машина идет хорошо, проблем нет. Пожалуй, стоит только немного доработать тормозную систему. Но это все мелочи, - делится впечатлениями после заезда гонщик, пилот SMP Racing и победитель нескольких соревнований Дэвид Маркозов.

- Себе бы такой автомобиль купили?

- Для Сочи – конечно, не надо на бензин тратиться, - улыбается пилот.

После соревнований в США первый российский солнцемобиль уйдет в историю. Разработчики-студенты приступят к созданию его улучшенной модификации. О массовом производстве необычных машин ребята пока не задумываются – солнечные батареи сейчас - дело дорогое. Но технологии идут вперед и возможно в будущем мы увидим на наших дорогах машины, которые вместо бензина используют солнечные лучи. А с виду похожи на катамаран.

Ирина СИЗОВА