Оперативная работа администрации детского лагеря: добро пожаловать в «Кубань»!

Согласно решению Туапсинского районного суда, судебные приставы приостановили деятельность круглогодичного детского оздоровительного лагеря санаторного типа «Кубань» сроком на 60 суток. В летний период такие меры, направленные на безопасность отдыхающих, необходимы. И исключительно от действий администрации центров отдыха зависит, как скоро гости со всей страны получат возможность провести отпуск или каникулы полноценно.

В данной ситуации руководство «Кубани» оказалось на высоте. В кратчайшие сроки были устранены выявленные нарушения, и перед ребятами снова распахнулись двери корпусов. Проведенная проверка выявила, что значительная часть приостановленных объектов вновь пригодна к эксплуатации. Жилые корпуса №№ 1, 4, 5, 6 и 22, а также здания и помещения пищевого блока и медицинской части функционируют в полном объеме, а в нескольких не эксплуатируемых строениях полным ходом идут подготовительные работы.

Судебные приставы оперативно выполняют решения судов, касающиеся как административного приостановления деятельности, так и досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде приостановления деятельности.