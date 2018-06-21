Новый водовыдел улучшит водоснабжение станицы Тамань

Для обеспечения жителей станицы Тамань стабильным и надежным водоснабжением в жаркие месяцы курортного сезона специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края выполнили работы по прокладке нового дополнительного водовыдела №3.

Питьевая вода подается в станицу Тамань по двум водовыделам: №1 от РЧВ Тамань и №2 от магистрального водовода В-19. Но, из-за возросшего притока туристов и роста численности населения станицы, а также масштабных работ по строительству моста через Керченский пролив и крупнейшей автомагистрали Таманского полуострова водопотребление в последние годы значительно увеличилось, особенно в жаркие летние дни.

«Фактически в курортный сезон воды потребляется в несколько раз больше, чем было рассчитано на местных жителей при строительстве системы водоснабжения. Стоит столбику термометра подняться за отметку выше 30 градусов и воды на верхних улицах станицы Тамань начинает катастрофически не хватать. Новый водовыдел №3 построен, чтобы транспортировать воду напрямую от магистрального водовода В-19 в одну из самых проблемных зон станицы, а именно на улицы 8-й Гвардейской Дивизии, Победы, Фонтанная, Маяковского, Соседского, Лермонтова, Пушкина, Мира, Беликова. Здесь проживает шестая часть населения станицы. Новый водовыдел значительно улучшит водоснабжение проблемной зоны», - рассказал Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Протяженность водовыдела №3 составляет около 350 метров, из которых 50 метров – это новый трубопровод.

Стоит также напомнить, что для повышения надежности водоснабжения и обеспечения дополнительного объема подачи воды в станицу Тамань ранее были выполнены работы по реконструкции магистрального водовода В-19. В течение последних лет было заменено более 13 км старого трубопровода. Замена магистрали позволила исключить аварийные ситуации на магистральном водоводе и значительно улучшить водоснабжение данного района Таманского полуострова, что будет способствовать дальнейшему развитию курортной зоны.