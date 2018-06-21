«Дело Цапков»: кубанские приставы продолжают работу по взысканию компенсаций

Широкий интерес у представителей печатных и электронных средств массовой информации как регионального, так и федерального значения вызывает информация, касающаяся фигурантов печальных событий в станице Кущевской. Виновные несут наказание, работа по удовлетворению требований пострадавших продолжается.

22 марта 2016 года были возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных документов, выданных Кущевским районным судом по иску Сребной С.Н., Сребного В.И., Аметова Д.С., Касьян А.А., Касьян Л.В., Костюк В.А., Костюк С.М. о взыскании в их пользу с Быкова А.А., Рябцева В.Н., Алексеева В.В. в долевом порядке в счет компенсации морального вреда 100 млн.руб. в равных долях по 14,3 млн.руб., а также 150 млн.руб. из стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти Цапка С.В.

В ходе принудительного исполнения вступивших в силу указанных судебных актов о компенсации потерпевшим вреда, причиненного Цапком С.В. и членами его банды, судебным приставом Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Краснодарскому краю процессуально зафиксирован факт недостаточности у должников собственного имущества для полной компенсации вреда.

Кроме того, установлено, что у матери умершего – Цапок Н.А. и родственницы Цапок А.М., не являющихся сторонами по исполнительным производствам, в рамках уголовного дела арестованы денежные средства на расчетных счетах, достаточные для погашения в полном объеме компенсации морального вреда.

В июне 2016 года судебным приставом поданы заявления в Октябрьский районный суд города Краснодара об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на различных счетах у Цапок Н.А. и Цапок А.М.

26 сентября 2017 года определением Октябрьского районного суда города Краснодара требования судебного пристава-исполнителя удовлетворены в пределах суммы 150 млн.руб. о списании денежных средств с расчетных счетов Цапок Н.А., благодаря чему впервые в судебной практике была реализована возможность обращения взыскания на денежные средства, находящиеся у третьих лиц.

На основании данного определения, по постановлению судебного пристава-исполнителя взыскано 119 млн. 102 тыс. 731 руб. 95 коп.

Таким образом, оставшаяся сумма задолженности по сводному исполнительному производству составляет 30 млн. 897 тыс. 268 руб. 05 коп.

На текущую дату ожидается результат судебного разбирательства в Октябрьском районном суде города Краснодара по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах Цапок А.М. в пределах оставшейся суммы задолженности.