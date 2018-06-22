Этот день нам никогда не позабыть

Сегодня День памяти и скорби. В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество, скорбят по замученным в фашистской неволе, умершим в тылу от голода и лишений.

Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла — женщин, стариков, детей.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам дислокации воинских частей и многим городам на глубину до 250—300 километров от государственной границы. Против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней — Венгрия, Словакия и Финляндия.

Война принесла горе в каждую советскую семью, в каждый дом, нарушила мирную жизнь миллионов людей. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества Великая Отечественная война войдет как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания. Пройти и победить врага! Избавить мир от фашизма, показать всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам.

Двадцать второго июня на территории России в память о начале Великой Отечественной войны приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменены развлекательные мероприятия и передачи. Россияне вспоминают начало войны минутой молчания и звоном колоколов, по всей стране проходят различные патриотические акции.

Сегодня в Краснодаре, в четыре часа утра, состоялось многотысячное шествие — патриотическая акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Ее участники прошли с зажженными свечами от Театральной площади к Вечному огню на площади Памяти Героев. Возглавили шествие представители администрации Краснодарского края и краевого центра, депутаты Законодательного Собрания края и городской Думы Краснодара. Участие в шествии приняли также ветераны, активисты и волонтеры, представители молодежных патриотических организаций, краевых и городских объединений, партий, трудовых коллективов предприятий и учреждений.

Двадцать второе июня 1941 года — день, когда для миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все планы на будущее. Вся жизнь перевернулась. Всё поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое перед зловещим словом «война».

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. Это день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году, а значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя этими датами неразрывная нить. Она связала воедино годы ужаса, лишений и тяжелого труда. И наш народ сделал, казалось бы, невозможное. Выстоял и победил в той кровопролитной войне.

Михаил МИШИН