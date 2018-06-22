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«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения в ночное время

Пятница, 22 июня 2018 08:07
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В рамках выполнения мероприятий по улучшению качества услуг, специалисты ООО «Краснодар Водоканал» выполнят работы по замене водопроводного ввода к МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида №35» по ул.Комсомольская,13. Работы направлены на повышение надежности эксплуатации водопроводных сетей, обеспечивающих водоснабжение детского сада. В связи с этим 25.06.18г. с 23-00 час.  до 05-00 час. 26.06.18г. будет приостановлена подача водоснабжения по следующим адресам: ул. Красная,18,20,22,24,26,28; ул. Комсомольская, 50,53,55; ул. Мира, 35,37,39,44; ул. Красноармейская,13.

В целях удобств абонентов работы будут проводиться в ночное время и будут выполнены в максимально сжатые сроки.

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