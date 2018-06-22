В горах Сочи позаботятся о бездомных животных

Горный курорт «Роза Хутор» заключил соглашение с некоммерческой организацией Защиты и содержания животных «БИМ». В соответствии с достигнутой договоренностью крупнейший в Сочи приют возьмет на себя заботу об отловленных на территории курорта бездомных собаках. Здесь они получат необходимую медицинскую помощь, пройдут вакцинацию и стерилизацию, для них будет организован поиск новых хозяев. «Роза Хутор» планирует создание корпоративных волонтерских команд для помощи приюту в ремонте и обустройстве, сбор пожертвований для содержания четвероногих питомцев и поиска дома для них. Курорт будет направлять на нужды приюта остатки стройматериалов, древесины, текстиля, продуктовые излишки, реализуя тем самым принятую программу ответственного обращения с отходами.

- Когда в целях безопасности наших гостей мы удаляем с территории курорта бродячих собак, для нас важно чтобы они попали в добрые руки. Такие животные заслуживают сочувствия и партнерство с приютом «БИМ» - пример системного и цивилизованного решения данной проблемы, - отметил Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор».

Сочинский приют «БИМ» находится в селе Барановка на земле, специально отведенной для этих целей муниципалитетом. Сегодня в нем содержатся более 200 собак, забота о которых объединяет множество добровольцев, небезразличных жителей и организаций города. Поскольку количество забираемых с улиц собак больше, чем тех, кто уже нашел своих хозяев, приют всегда нуждается в помощи. Ему необходимы строительные материалы, металлическая посуда, медикаменты. Однако, самая лучшая помощь – взять собаку из приюта домой.

- Мы очень рады, что курорт решает вопросы с бездомными животными так, как это принято во всем просвещенном мире. Хочется надеяться, что и другие организации Сочи последуют примеру «Роза Хутор» и будут заключать соглашения с приютами и зоозащитными организациями для регулирования численности бездомных животных гуманным путем, соблюдая законодательство РФ. Только так мы поможем нашим городским животным и сможем по праву называться курортом мирового уровня. Мы считаем, что все жители Сочи должны ответственно относиться к «братьям нашим меньшим, - сказала директор АНО Защиты и содержания животных «БИМ» Юлия Мостовая.

Ирина СИЗОВА