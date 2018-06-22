Перспективы для развития

В ходе рабочего визита в Абинский район губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил новые технологии по выращиванию ягодных культур. Совместно со своими заместителями Андреем Коробкой и Алексеем Копайгородским он осмотрел передовые КФХ муниципалитета.

В фермерском хозяйстве Сергея Шмалдаева виноград выращивается вместе с земляникой. Пока это не общепринятая технология для Кубани, однако такой способ позволяет увеличить урожай винограда до тридцати процентов, так как питание, предназначенное для земляники, активно используется и корневой системой винограда. Более того, янтарная ягода созревает на три недели раньше сортов, которые выращивают в открытом грунте. Ежегодно в КФХ производится до 15 тонн клубники и 8 тонн винограда столовых сортов.

Вениамин Кондратьев высоко оценил современный подход к организации хозяйства.

— Вы первые выходите на рынок, и это серьезное конкурентное, стратегическое преимущество. Виноград для Кубани — культура традиционная, но выращивать его в теплицах фермеры еще не привыкли. Вам нужно подключать других, создавать кооперативы: это позволит расширить рынки сбыта и ускорить окупаемость,— обратился губернатор к руководителю предприятия.

Сергей Шмалдаев отметил, что по такому принципу уже налажена работа по реализации клубники и земляники, которые также выращивают в КФХ.

— Около десяти человек района объединились и привозят продукцию сюда — в самое крупное хозяйство. За реализацию мы не переживаем, рынок сбыта у нас — Анапа, Сочи, Новороссийск, Краснодар,— сказал Сергей Шмалдаев, добавив, что клубнику, например, выращивает с мая и до первых морозов.

Затем губернатор посетил КСП «Светлогорское», где выращивают яблоки, сливы, алычу и черешню. В среднем в год здесь получают свыше 22 тысяч тонн плодов.

Предприятие постоянно вкладывает средства в модернизацию. Так, в прошлом году был приобретен упаковочный комплекс, есть свой холодильник, новой сельхозтехникой пополняется автопарк. Часть затрат на техническое обновление компенсирована за счет средств краевого бюджета по программе развития садоводства. Кроме того, за два последних года КФХ получило свыше 35 миллионов рублей субсидий из региона на закладку садов и уходные работы. Это одно из направлений политики импортозамещения в АПК Кубани.

— Импортозамещение помогает нашим производителям выходить на рынок. Вы должны быть уверены: когда санкции снимут, вы останетесь с конкурентоспособной и качественной продукцией, а в дальнейшем сможете ее экспортировать,— отметил Вениамин Кондратьев.

Также в ходе визита в район Вениамин Кондратьев оценил работу Абинского маслозавода. Предприятие производит более пятидесяти видов продукции, в том числе молоко, кефир, творог, масло, сыры. Мощности завода способны принять до пятидесяти тонн молочного сырья в сутки. Продукцию поставляют на предприятия санаторно-курортного комплекса края, в детские сады и торговые сети региона.

— На прилавках магазинов всегда были молочные товары, но сегодня это разнообразие наше, кубанское. Продукция, которую здесь производят и упаковывают, по-настоящему вкусная и качественная. И это предмет нашей гордости,— отметил Вениамин Кондратьев.

В мае 2018 года предприятие получило право использования бренда «Сделано на Кубани» для отдельных категорий товаров.

Завершился рабочий визит Вениамина Кондратьева в Абинский район встречей с активом муниципалитета.

Выступая перед жителями, губернатор отметил, что сегодня Абинский район — перспективный экономический центр, где развивается промышленность, успешно реализуются инвестиционные проекты. Сегодня территория занимает 13-е место в рейтинге муниципалитетов края, район участвует в 12 государственных программах. Объем инвестиций в прошлом году составил около пяти миллиардов рублей. В настоящее время на территории района реализуется 18 инвестпроектов, в том числе заключенных на инвестиционном форуме в Сочи, в результате чего планируется создание более тысячи новых рабочих мест.

Вместе с тем, говоря о возможных точках роста, глава муниципалитета Петр Мироненко сообщил губернатору о нехватке энергомощностей для инвесторов. Так, на производственной площадке в станице Холмской нет доступной инфраструктуры по электро- и газоснабжению. Имеющихся мощностей в 400 киловатт для крупных проектов недостаточно — их необходимо увеличить минимум до 2—3 мегаватт. Единственным решением вопроса с газоснабжением может стать подключение к газопроводу, который располагается в 25 км от производственной площадки.

— Эта проблема может тормозить развитие важной отрасли. У Абинского района есть перспективы для развития промышленных производств. Такие промзоны могут и должны создавать новые рабочие места и налоги,— акцентировал губернатор, поручив взять эту тему на контроль и рассмотреть вопрос по увеличению энергомощностей производственной площадки.

— Вы набрали хороший темп, главное — не сбавлять его. Муниципалитет также занимает второе место в крае после Славянского района по производству фруктов. В будущем в Абинском районе может появиться целый садоводческий кластер,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что в прошлом году в виде субсидий на развитие садоводства было направлено 495 млн рублей, из них почти 120 миллионов получили хозяйства Абинского района. В этом году сумма поддержки будет не меньше, акцентировал глава региона.

Петр Мироненко добавил, что в планах на 2018—2019 годы строительство фруктохранилищ: на пять тысяч тонн в ООО «Алма Продакшн» и на пятнадцать тысяч тонн в ООО «Южные земли». Запланировано строительство мини-фермы на сто голов в ООО «Люкс-Агро-Р» и создание орошаемого овощного участка площадью 240 га с установкой линии по сортировке и упаковке овощей, хранением на сто тонн в ООО «Нирис».

В ходе общения с местными жителями Вениамин Кондратьев также обратил внимание на поступающие жалобы в социальной сфере.

— Мне пишут, что не хватает врачей, люди просят построить офисы врачей общей практики,— отметил он.

Как пояснила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, край выделяет деньги, но муниципалитет второй год не может подготовить проектную документацию — из-за этого до сих пор не начато строительство двух офисов ВОП в Абинске. Этот вопрос находится на личном контроле у заместителя главы региона.