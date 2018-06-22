Необходимо работать на предупреждение ЧС

В рамках рабочего визита в Сочи губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел селекторное совещание о паводковой ситуации в регионе. В совещании приняли участие первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, начальник регионального управления МЧС России Александр Тарарыкин, главы муниципальных образований.

Накануне из-за сильных дождей уровень рек поднялся в нескольких районах. Так, режим чрезвычайной ситуации был введен в Мостовском районе. В Псебае оказалось подтоплено 113 придомовых территорий. В поселке Соленый было подтоплено шесть дворов. В устранении последствий стихии участие принимает порядка семидесяти человек и двадцати единиц техники. Губернатор поручил главе муниципалитета Сергею Ласунову оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

На контроле специалистов остается обстановка и в Лабинском, Успенском, Новокубанском и Кавказском районах. Предупредили о возможной эвакуации и жителей Армавира. Как отметил глава муниципалитета Андрей Харченко, для более качественного контроля ситуации городу необходим свой гидропост на реке Уруп. Информация о состоянии уровня воды в реке приходит из соседних районов. Вениамин Кондратьев поручил мэру подготовить необходимую документацию.

— Главам всех муниципальных образований, где сохраняется возможность подтоплений, необходимо еще раз проверить системы оповещения, подготовить места временного размещения людей, оснастить их всем необходимым,— акцентировал губернатор. — Работайте на предупреждение: в ежедневном, ежечасном режиме нужно контролировать уровень рек.

Первый заместитель главы Краснодарского края Андрей Алексеенко заверил, что Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края совместно с муниципалитетами ведут постоянный мониторинг складывающейся паводковой ситуации. Осадки ожидаются преимущественно в юго-восточной части края. В Сочи и Туапсинском районе ситуация спокойная.

Проведена проверка готовности всех сил и средств, которые при необходимости будут задействованы для ликвидации чрезвычайной ситуации.

— Это межведомственные оперативные группы, их своевременное направление на участки, где прогнозируется наиболее сложная обстановка. В обязательном порядке проверяется готовность резервных материалов, строительная техника. Все главы знают тонкие места территории. Ситуация находится под особым контролем, все риски учитываются,— добавил начальник регионального управления МЧС России Александр Тарарыкин.

Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам работать в режиме повышенной готовности вплоть до спада паводковых вод.