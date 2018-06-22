85 лет на ниве просвещения

В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых. Участие в нем принял первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.

Участниками мероприятия, которое прошло в рамках Всероссийского библиотечного форума работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество», стали представители из разных регионов России и муниципальных образований Краснодарского края.

— Восемьдесят пять лет — солидный юбилей уникальной Детской библиотеки имени братьев Игнатовых, имеющей богатую и яркую историю. Она гордость многих поколений юных читателей и работников этого учреждения,— сказал Максим Усатюк. — Здесь подрастающее поколение всегда окружают заботливые и внимательные люди, которые прививают детям любовь к книгам, помогают знакомиться с историей и культурой родного края, нашей Родины и всего мира. Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых — это современный информационный, культурный и просветительский центр. Все мероприятия, которые мне довелось посещать в этом учреждении, оставляют неизгладимое впечатление. До последней минуты работы библиотеки она всегда заполнена юными читателями и их родителями.

Затем Максим Усатюк вручил благодарственное письмо вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой директору Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых Татьяне Хачатуровой, а работникам учреждения — почетные грамоты Министерства культуры за существенный вклад в сохранение, развитие и популяризацию кубанской культуры, многолетний и добросовестный труд.

История библиотеки берет начало с тридцатых годов прошлого века, когда она носила название Центра городской детской библиотеки имени Коммунистического интернационала молодежи. Учреждение было единственным в Краснодаре, где осуществлялось внешкольное воспитание подрастающего поколения. С 1944 года оно стало носить название Детской библиотеки имени братьев Игнатовых. Сегодня это одна из крупных детских библиотек России, имеющая большой книжный фонд и современное техническое оснащение. Ежегодно ее посещает более двухсот тысяч читателей.

— Я очень много занимался проблемами библиотек и всегда это делал с большим желанием и старанием,— поделился председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников культуры Василий Семихатский. — Именно детская библиотека прививает юным читателям любовь к литературе, книгам и вообще к национальной и мировой культуре.

Восемьдесят пять лет — это большая дата, и Детская библиотека имени братьев Игнатовых является авангардом среди библиотек не только Кубани, но и всей России. Она много лет назад стала проводить всероссийскую лабораторию передового опыта среди детских библиотек, участие в которой принимали многие деятели культуры нашей страны. Участвовали в ней представители регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья. А сегодня эта лаборатория стала форумом.

После приветствия Василий Семихатский вручил лучшим работникам библиотеки почетные знаки и почетные грамоты Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников культуры Краснодарского края, а юные артисты подарили участникам торжества праздничный концерт.

С танцевальными номерами выступили учащиеся Краснодарского хореографического училища, Центра детского творчества «Содружество» и пашковского Дома культуры. Воспитанники краснодарского Межшкольного эстетического центра и юные читатели Детской библиотеки имени братьев Игнатовых исполнили народные и современные детские песни.

Михаил МИШИН