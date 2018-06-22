Для поддержки предпринимателей

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец посетил предприятие по производству водных аттракционов в Краснодаре.

Основанная более пятнадцати лет назад компания специализируется на строительстве и проектировании бассейнов, аквапарков, фонтанов и других водных объектов. Продукция предприятия поставляется во многие регионы России, но, несмотря на это, сегодня компании требуется помощь для дальнейшего развития.

В беседе с руководителем Water Joy Василий Швец напомнил, что в крае эффективно работают меры как финансовой, так и нефинансовой господдержки. В частности, это Фонд микрофинансирования, где предприниматели могут получить займ по ставке ниже рыночной, Гарантийный фонд и Региональный фонд развития промышленности. Кроме того, необходимо обратить внимание и на факторы, влияющие на себестоимость, считает вице-губернатор.

— Если всего десять процентов ваших поставок приходится на Краснодарский край и вопрос территориального расположения предприятия не принципиален, то, возможно, стоит рассмотреть вопрос перевода вашего производства из Краснодара в район. Там будут ниже постоянные затраты, что положительно скажется на конечной цене вашей продукции,— подчеркнул Василий Швец.

Заместитель главы региона отметил, что в сегодняшней экономической ситуации власти сфокусированы на государственной поддержке предприятий реального сектора экономики, в частности производственных. Именно такой бизнес сегодня должен развиваться, потому что это дает возможность получения максимальной добавленной стоимости.

— Предприятия малого и среднего бизнеса должны составить основу региональной экономики. Это демонстрирует опыт развитых стран, и такой подход заложен в стратегии развития региона до 2030 года,— резюмировал Василий Швец.