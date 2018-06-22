Первый маршрут ГТО

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин поприветствовал первых участников похода в районе урочища «Красный Кут». Его рекреационная зона является одной из особо охраняемых природных территорий, которая станет центром, объединяющим развитие культурной, оздоровительной, природоохранной и образовательной жизни Краснодара.

Поход по маршруту ГТО имеет определенные организационные ограничения, уточнил заместитель руководителя края. Так, тургруппа должна быть не более пятнадцати человек, а на маршруте группу должен сопровождать не только судья ГТО, но и специалист Управления особо охраняемыми природными территориями края.

Поход рассчитан на полный световой день, во время которого участники проверят туристские навыки по установке палатки, укладке рюкзака, вязке узлов. Также контролируются и специальные экологические знания туристов: по основам охраны особо охраняемых природных территорий, сбору и выносу мусора, основам пожарной безопасности и восстановлению природной среды на местах разведения костров, а также навыкам первой помощи.

Чтобы стать участником похода, необходимо зарегистрироваться на сайте гто.ру, получить медицинский допуск и записаться в соответствующую группу. Формирование групп осуществляется Краснодарским центром ГТО.

Напомним: ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды и День эколога в России. По всему миру проводятся различные экологические акции, праздничные шествия и концерты, презентации и лекции, выставки, а также посадка деревьев и благоустройство территорий. Все эти мероприятия призваны обратить внимание жителей на важность бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, охраны окружающей среды.