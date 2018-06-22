В Сочи запустили новый экскурсионный маршрут «Хмельная миля», который первыми протестировали журналисты городского пресс-центра чемпионата мира по футболу-2018. Столь необычный турпродукт подготовлен Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края специально к спортивному празднику, чтобы познакомить гостей города с гастрономическими возможностями города-курорта.

— Мы объединили объекты гастрономического туризма, которые специализируются на приготовлении блюд черноморской кухни и напитков из хмеля. Маршрут проходит по самым популярным местам досуга Большого Сочи и охватывает каждую из зон притяжения туристов: болельщиков со стадиона «Фишт», гостей Красной Поляны и посетителей фан-зоны в Сочи,— прокомментировал старт маршрута министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

В маршрут вошло 17 объектов: гастропабы, рестораны, раковарни и бары. Все заведения объединены в единую концепцию.

В рамках первой экскурсии, которая была организована специально для представителей СМИ, аккредитованных в городском пресс-центре Сочи, журналисты посетили шесть заведений, которые были отобраны не только по стабильно высоким показателям качества предлагаемой продукции, но и по отзывам самих туристов. Так, меню на русском, немецком и английском языках предлагают в ресторане-отеле в Имеретинской низменности. Здесь болельщиков ждет уютная домашняя атмосфера, которая идеально подойдет для отдыха от шумных развлечений большого города. А ирландский паб в Красной Поляне завлекает гостей разнообразными видами любимого в Европе пенного напитка и традиционными закусками. Вечером в пабе диджейские сеты, в выходные — концерты местных артистов и приглашенных звезд. Краснополянская раковарня подготовила для болельщиков приготовленное по нескольким рецептам основное блюдо. Причем некоторые из них смогут удивить даже искушенных гурманов. В Сочи ресторан в баварском стиле предлагает гостям хмельной напиток собственного производства, а бар для настоящих ценителей разливного и спорт-бар в самом центре города — огромный выбор импортных и несколько видов местных, сваренных на сочинской земле.

— В целом курорты края предлагают гостям чемпионата мира по футболу FIFA-2018 посетить около семидесяти маршрутов в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре — городах, которые принимают зарубежные футбольные команды,— напомнил Христофор Константиниди. — Уверен, что новый турпродукт — маршрут для любителей солода и хмеля будет востребован у наших гостей и станет так же популярен, как туры на винодельческие предприятия региона.

С учетом всех трех зон притяжения болельщиков: стадиона «Фишт», Красной Поляны и Сочи — протяженность маршрута «Хмельная миля» составляет 83 км. В ближайшее время Министерство курортов региона направит локацию маршрута ведущим туроператорам и турагентам Краснодарского края для включения в экскурсионные программы.