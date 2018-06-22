Стратегия развития судоремонтной отрасли

Департамент промышленной политики Краснодарского края подготовит план мероприятий по оживлению и развитию судоремонтной деятельности. Об этом рассказал руководитель департамента Иван Куликов на заседании краевого Совета по морской деятельности, которое прошло в Новороссийске.

На территории Краснодарского края работает более тринадцати предприятий по судоремонту и судостроению, которые оказывают услуги по ремонту судовых корпусов, дизельных установок и двигателей, винторулевых комплексов, производят буксиры, строят деревянные суда, а также изготавливают спасательные средства.

— В рамках развития портов азово-черноморского побережья необходимо развивать условия для ремонта и обслуживания судов портового флота, береговой охраны и пограничной службы — у нас есть устойчивый спрос на эти услуги,— сказал Иван Куликов. – В план войдут мероприятия по развитию судоремонтных мощностей и береговой инфраструктуры, а также решение кадрового вопроса.