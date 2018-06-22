Определить границы исторического поселения

Глава города Евгений Первышов провел совещание, на котором обсудили количество кварталов, которые могут войти в границы исторического центра Краснодара.

В обсуждении приняли участие заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий, член Краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Юрий Щербинин, директор ООО «АЦ «Югреставрация» Татьяна Воронина, начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский, зампредседателя Краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Семен Галкин, старший научный сотрудник отдела экспертной деятельности и проблем культурного наследия Южного Филиала РосНИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, эксперт государственной историко-культурной экспертизы Оксана Маркова, главный архитектор ООО «АС-Проект» Федор Мирошников, исполнительный директор ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» Владимир Погосян, начальник отдела архитектуры НАО «Наследие Кубани» Мария Боровая, проектировщик-консультант Галина Полтавец.

— Определение границ исторического поселения — стратегический вопрос, который определит дальнейшее развитие Краснодара. По поручению губернатора Кубани активно занимаемся этой работой, в ней задействованы эксперты. Уверен, сделать город комфортным, красивым и удобным невозможно без участия профессионального сообщества. Однако ход работ серьезно осложняет тот факт, что уже долгое время по ряду вопросов даже специалисты не могут прийти к согласию, общему знаменателю. Поэтому мы решили обсудить поквартально, разобрать все здания до единого — как те, которые имеют статус, так и те, которые в список планируется включить,— сказал Евгений Первышов.

На встрече подробно обсудили часть территорий в предполагаемых границах исторического центра, с докладом выступила Татьяна Воронина. Архитекторы, эксперты, представители администрации обсудили десять кварталов вблизи ул. Красной, расположенные там исторически ценные здания, памятники культурного наследия.

Как отметил Евгений Первышов, проделана серьезная работа, однако в ближайшие полтора месяца предстоит сделать еще больше. Главное — найти разумный баланс, взаимопонимание между историками и архитекторами — проработать алгоритм сохранения исторического вида центральной части города, при этом не допустить его полной «консервации».

На встрече прозвучало, что обременения и ограничения в зоне границ не должны стать барьерами — жесткий контроль за сохранением памятников не должен сказаться, в частности, на содержании зданий, не представляющих исторической ценности, или стать препятствием при возможной реконструкции зданий в историческом центре.