Совместное решение существующих вопросов

Руководитель краевого центра Евгений Первышов провел встречу с жителями учхоза «Кубань», на которой обсудили планы по развитию инфраструктуры населенного пункта. В мероприятии также приняли участие председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, заместитель главы города Виталий Косенко, глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев.

— На постоянной основе встречаемся с жителями микрорайонов, в том числе пригородных, отвечаем на вопросы и обращения, рассказываем о перспективах развития и благоустройства. Как правило, в каждом населенном пункте свои задачи, пути решения которых находим совместно с жителями. Во многом этому способствует неформальное общение, совместное участие в спортивных мероприятиях, забегах, матчах по футболу,— сказал Евгений Первышов.

На встречу, которая прошла в помещении РЭПа №33, пришло около ста человек. Одним из самых острых для жителей оказался вопрос строительства детского сада. В настоящее время с учетом прирезки дополнительной территории сформирован земельный участок площадью около пяти тысяч квадратных метров, готовится межевой план. После получения субсидии из краевого бюджета станет возможным приступить к строительству дошкольного образовательного учреждения.

Постоянные нарекания жителей вызывает и качество водоснабжения: вода поступает с перебоями, напор слабый, есть вопросы и к ее составу. Евгений Первышов поручил Департаменту городского хозяйства и ТЭК в течение недели провести необходимые проверки для принятия мер к поставщику услуги — МУП ВКХ «Водоканал».

В ходе общения рассмотрели и вопрос, касающийся расширения территории сквера «Кленовый», его дальнейшего озеленения. Для решения еще одного вопроса — формирования земельных участков под гаражами и регистрации права собственности владельцев построек, расположенных на этих участках, по поручению Евгения Первышова для жителей учхоза пройдет выездной прием специалистов МКУ «Муниципальное юридическое бюро».

Жителей учхоза волновал и вопрос создания новых спортивных объектов в населенном пункте. Евгений Первышов рассказал, что прилегающий к футбольному полю земельный участок зарезервирован под размещение спортивного комплекса. При этом само поле будет сохранено и со временем модернизировано.

Общение продолжилось на футбольном поле, расположенном в учхозе. Сборная администрации Краснодара во главе с Евгением Первышовым и команда учхоза «Кубань» провели товарищеский матч, который завершился вничью — 2:2.

— Игра получилась захватывающая, не хуже, чем на чемпионате мира. Обе команды выкладывались по полной, и это видно по счету. Результат положительный во всех случаях: и в сходе жителей, и в последующей игре. Думаю, это событие жители учхоза запомнят надолго,— прокомментировал общественный активист Владислав Амерханов, присутствовавший на матче.

Это вторая игра из серии матчей, которые состоятся в течение полутора месяцев в разных районах краевого центра. Первый футбольный матч сборная команда городской администрации провела с командой Комсомольского и Пашковского микрорайонов на поле ГНС «Спартак».