Важная часть городской культуры

Глава города Краснодара Евгений Первышов провел встречу с краснодарскими художниками, на которой обсудили новые проекты уличного искусства. В мероприятии приняли участие начальник Управления по делам молодежи городской администрации Георгий Пронькин, организатор творческого объединения KRACITY Евгений Янчухов, представители объединения.

— Уличное искусство стало важной частью городской культуры. В Краснодаре появляется всё больше стрит-картин — интересных, талантливо исполненных, которые делают его красивым и современным. Четыре таких изображения, размещенные на фасадах зданий в начале июня, посвящены главному спортивному событию года — чемпионату мира по футболу. Я благодарен краснодарским художникам за проведенную большую работу. Считаю, что необходимо и дальше развивать стрит-арт, мы готовы оказывать поддержку этому направлению творчества на территории краевой столицы,— сказал Евгений Первышов.

Глава города также добавил, что было приятно видеть в СМИ отклики о том, что творение краснодарского художника по достоинству оценил сам защитник сборной Испании Серхио Рамос. На своей странице в «Инстаграме» знаменитый футболист опубликовал снимок со своим граффити-портретом, подписав его кратко: «Спасибо».

Глава Краснодара вручил благодарственные письма художникам — авторам работ на футбольную тематику: Дмитрию Пальшакову, Павлу Постникову, Роману Котову, Александру Сингуру, Ларисе Неупокоевой.

В рамках встречи обсудили подготовку к первому в Краснодаре Международному фестивалю уличного искусства ShowYourFlow2018, который пройдет 28—29 июля на базе нового граффити-парка, расположенного рядом со спорткомплексом «Олимп», в районе парка имени 30-летия Победы.

— Благодаря уличному искусству прежде унылые, невзрачные стены городских зданий приобретают совершенно иной внешний вид, превращаясь в настоящие арт-объекты. К этому мы и стремимся: чтобы краснодарцы и гости города видели, как меняется и визуально преображается облик краевой столицы, чтобы им было приятно жить в современном, развивающемся городе,— сказал Евгений Янчухов.

В ходе общения Георгий Пронькин рассказал о проекте художественного преобразования технических элементов инфраструктуры краевого центра. Идея состоит в том, чтобы адаптировать объекты городского хозяйства (трансформаторные подстанции, почтовые ящики) к современному облику города, придать им эстетический, ухоженный вид.

Также уличные художники вышли с инициативой нанести еще одну стрит-картину на фасаде одного из городских зданий. Эскиз работы «Весна» художника Георгия Куринова уже разработан.

Кроме того, прозвучало предложение создать в городе общественный хромакей. Это технология совмещения нескольких изображений или кадров, с помощью которой можно удалить однотонный фон и заменить его на любой другой через специальную программу. Глава города все идеи поддержал и предложил краснодарским художникам также продумать эскизы работ, посвященных предстоящему 225-летию города.