Шаг в «зеленое» будущее

Матушка-природа подарила нам столько прекрасных материалов, а спросом пользуются лишь некоторые, отличающиеся долговечностью. Но многие творческие люди уже давно смотрят в сторону создания временных инсталляций. Некоторые из этих эфемерных скульптур — из песка, бросающего вызов гравитации, другие — без него. Очевидно, что симбиоз природы и мастерства художников долго существовать не может и его нужно оценивать в течение короткого времени, прежде чем он исчезнет навсегда. Но это вовсе не означает, что творения мастеров не вызывают интерес.

Есть мнение, что первая экологическая скульптура была создана жителем города Яффо Раном Марином. Уж очень ему хотелось посадить апельсиновое дерево, но чиновники запретили это сделать, аппелируя тем, что корни дерева разрушат дорожное покрытие.

Креативная идея Рана повесить дерево в воздухе не только решила вопрос воплощения его оригинального желания, но и прославила на весь мир. Сегодня посетители квартала искусств в Яффо могут сфотографировать экологическую скульптуру, которая является одним из живых символов города в Израиле.

Во Франции художники из Forlane 6 Studio создают любопытные подводные инсталляции и скульптуры. Соединить органические и рукотворные элементы, поместив их в инородную среду,— собственная оригинальная заготовка коллектива. Как поясняют художники, в подводном мире — источнике древних легенд и страхов, в мире за пределами нашего понимания — границы между реальностью и фантазией размываются: поверхность моря, иногда спокойная, а иногда бурная, скрывает чужой и малоизведанный мир.

Многие ассоциируют морские глубины с бессознательной психикой человека. Это пространство зачастую враждебно к присутствию людей. Однако, несмотря на недосягаемость, море оказывается в значительной степени зависимо от деятельности человека. На его дне скапливается невероятное количество созданных человеком предметов — отходов или ценностей, попавших туда в разное время по тем или иным причинам.

Художники познакомились в маленьком городке Великобритании. После того как был определен замысел, они постепенно стали продумывать его воплощение, скопили деньги и решили оставить свою работу. На год уехали на остров Крит и полностью посвятили себя реализации проекта.

Скульптуры, созданные французами, служат предостережением от бессмысленного, опасного и бесконтрольного потребления, ведь нередко люди приходят в ужас, увидев то количество мусора, которое они сами производят за неделю.

Проблемы экологии волнуют и многих других современных художников. Так, финн Яакко Перну много лет занимается созданием органических скульптур и инсталляций. Он яркий представитель ленд-арта — направления в современном искусстве, где в качестве сырья используются подручные природные материалы: земля, камни, песок, ветки деревьев и многое другое.

А парочка природолюбов — фотограф и экологический активист Мартин Хилл в сотрудничестве с Филиппой Джонс отправляются в отдаленные районы по всему миру для создания экологических скульптур. В отличие от большинства других работ, творения Мартина Хилла носят временный характер: они остаются существовать лишь миг, разрушаясь через весьма непродолжительное время от природных воздействий.

Его фотографии — это всё, что остается от хрупких произведений. С помощью своих работ Мартин Хилл пытается обратить внимание общества на существующие экологические проблемы, призывая всех к переходу на новую модель прогресса, которая не разрушала бы животный и растительный мир нашей планеты.

Большинство творений Хилла и Джонс представляют собой «круги жизни», требующие для их создания изобретательности и аккуратности. Например, для создания одной из скульптур дуэт задействовал стебли растений, удерживаемые нитями. Ни один из них не соприкасался — они фиксировались за счет натяжения нитей. Это означает, что конструкция находилась в общем динамическом балансе и напряжение распределялось одинаково, делая скульптуру устойчивой.

Мартин Хилл говорит, что с 1992 года в сотрудничестве с Филиппой Джонс свою художественную практику сосредоточил на создании и фотографировании экологических скульптур в природе. Разрушаясь, эти творения становятся пищей для чего-то другого. Хилл считает, что искусство может помочь инициировать изменения по отношению к окружающей среде и вдохновить на то, чтобы рассматривать существующие экологические проблемы как возможность для инноваций, из которых можно вынести многочисленные положительные результаты.

Графический дизайнер и иллюстратор детских книг Шон Эйвери хорошо известен в Австралии, награжден различными премиями. Понятное дело, что ему надо заниматься основной профессией, что он успешно и делает. Но находит время и для создания оригинальных скульптур из необычного материала. Например, из компакт-дисков и различных элементов электроники.

По словам Эйвери, характер каждой работы уникален. Он смешивает много различных материалов из отходов, чтобы получить необычную органику персонажа. Причем использует только материалы, которые предназначены для утилизации.

Американская художница Кристал Вагнер долгое время использовала вторсырье для создания своих произведений. Чаще всего находила мелкий мусор для своих инсталляций прямо на улице, но временами покупала необходимые материалы в самых дешевых магазинах. Цветное великолепие ее работ — всего лишь мусор, и в это трудно поверить. Многие критики уже назвали работы Вагнер «растительностью с другой планеты». Что удивительно, выброшенная однажды кем-то вещь стараниями художницы превращалась в талантливых руках в сказочный образ.

А вот россиянин Михаил Боппосов создал скульптуры… из навоза. Ну и что с того? На то он и мастер, чтобы лепить свои творения, в том числе из «самобытного» природного материала, в данном случае — из биологических отходов. Конечно, кого-то фигуры лошадей, питона или медведей, созданные из навоза, могут шокировать, кого-то — заставить улыбнуться. Художника можно считать оригиналом или просто чудаком, но работы его все оригинальны и мало кого оставят равнодушным.

Семь лет назад в Смоленске прошла беспрецедентная выставка экологических скульптур и плакатов «Спаси и сохрани!», призванная убедить подрастающее поколение в необходимости охраны окружающей среды. Вернисаж — плод творчества Смоленского гуманитарного университета.

— Однажды я оказалась на кафедре дизайна этого учебного заведения и увидела поразительные скульптуры, выполненные студентами из всевозможных отходов,— поделилась сотрудник Смоленского музея-заповедника Надежда Хохлова. — Вообще, изготовление предметов искусства или деталей интерьера из отходов — достаточно модный бренд. Проблема загрязнения окружающей среды таким образом, конечно же, не решится, но по крайней мере подобное творчество привлекает к ней внимание. У студентов получился целый зоопарк: тут и крокодил, и страус, и осьминог, и рыба, и кузнечик. И всё это из мусора: полиэтиленовая пленка, автомобильные и велосипедные покрышки, пластиковые бутылки, ржавая арматура, отслуживший свое пылесос,— уточнила Надежда Хохлова.

Экологические скульптуры есть во многих странах, в том числе и в Ватикане. А скульптура «Земной шар», созданная итальянским художником Арнальдо Помодоро в 1990 году, считается одной из самых необычных. Она представляет собой огромный медный шар диаметром четыре метра, который олицетворяет Вселенную. В работе заложен глубокий смысл: Вселенная неотъемлемо связана с Землей, которую своими действиями постепенно разрушают люди. Именно поэтому скульптор сделал шар зеркальным, чтобы каждый смотрящий в свое отражение почувствовал себя частью планеты, которая постепенно разрушается. Таким образом автор хотел привлечь внимание к экологической теме.

Многие годы творчество английского скульптора Птолемея Элрингтона является прекрасной демонстрацией того, как можно использовать старые ненужные вещи. Он собирает колпаки от автомобильных колес, которые иногда валяются на обочинах дорог. И движет им не одно лишь желание сделать наш мир немножечко чище, но и необходимость раздобыть новую порцию материала для своих будущих скульптур. «Мне нравится работать с утилизированным материалом, чтобы показать: то, что является мусором для одного человека, может быть сокровищем для другого»,— считает Элрингтон.

И одному израильскому художнику также пришла идея использовать мусор как материал для скульптур. Для создания своих уникальных творений он много лет использовал тонны различных материалов: найденные пластиковые бутылки, битое стекло, пробки, использованные банки, детали компьютеров и автомобилей. Выставка работ художника обошла весь мир, напоминая всем о проблеме экологии. Человечество должно как можно быстрее утилизировать отходы, тем самым сохранив себе и будущим поколениям чистую окружающую среду.

Китайцы очень сообразительный и предприимчивый народ. Необычную скульптурную композицию группа китайских экологов в городе Шанхае создала из использованных палочек для еды. Это весьма символично, потому что ежегодно уничтожается масса деревьев, чтобы сделать новые палочки для еды. Китайцы считают, что это большая проблема для экологии.

По данным экспертов из Поднебесной, в стране ежедневно вырубается сотня деревьев только для того, чтобы сделать из них специфические восточные столовые приборы. Кто-то посчитает, что это много, другие — что мало. Китайцы уверены: много. Поэтому Фонд по охране окружающей среды Китая и запустил кампанию, призывающую уменьшить этот показатель.

В литовском городе Каунасе художница Иоланта Шмидтиенэ оказывала помощь при ежегодном украшении города. Поскольку административные средства были ограничены, она решила установить огромную тринадцатиметровую елку из почти сорока тысяч переработанных пластиковых бутылок зеленого цвета. Ночью необычное дерево подсвечивалось изнутри.

В Стерлитамаке утилизировали автомобильные покрышки в экологическую скульптуру. На территории ОАО «Синтез-Каучук», которое является одним из крупнейших российских производителей каучуков, используемых для автомобильных, вело- и мотошин, появилась скульптура лошади, сооруженная из автопокрышек. Ее высота — три метра, вес — тонна, и для создания такой лошади понадобилось около пятидесяти автопокрышек.

А вот в Липецке создали скульптуру огромного динозавра также из использованных автомобильных шин. На это ушло 430 покрышек. Резиновый динозавр явился наглядным примером сознательного обращения с отходами. Скульптура показала, что отходы, в частности использованные автомобильные покрышки, могут быть неплохим материалом для художественного творчества, а создание предметов искусства из шин — отличная альтернатива их сжиганию, которое приносит вред окружающей среде.

Словом, экоскульптуры — еще один шаг на пути дружеского общения с природой. Мир искусства таким образом пытается привлечь общественность к проблемам окружающей среды, помочь стать всем нам экологически сознательными. Некоторые объекты содержат в себе прямое сообщение людям беречь природу и являются временными экспонатами галерей. Но в любом случае экологические скульптуры — это очередной шаг в «зеленое» будущее.

Михаил МУСАЕВ