Забота без границ

Человечество придумывает различные изобретения, чтобы облегчить не только свою жизнь, но и жизнь животных и птиц, которым очень сложно успеть за прогрессом.

Среди всего многообразия изобретений, придуманных человеком, встречаются и довольно странные приспособления. Некоторые из них действительно могут оказаться полезными, но не настолько, чтобы войти в нашу повседневную жизнь. Другие, наоборот, являются такими причудливыми, что приходится задуматься над тем, неужели кто-то будет пользоваться чем-то подобным.

Переходы для диких животных — очень важная часть транспортной инфраструктуры, которая позволяет им безопасно пересекать антропогенные зоны. Они могут включать в себя подземные переходы, виадуки и эстакады, тоннели для амфибий, рыбоподъемники, водопропускные трубы для мелких млекопитающих, таких, например, как выдры, ежи, барсуки.

Первые переходы были построены во Франции в 1950 годах. Европейские страны, включая Нидерланды, Швейцарию, Германию и Францию, уже давно применяют самые разнообразные конструкции для пересечения трасс. Чтобы уменьшить конфликт между дикой природой и дорогами, здесь используют эстакады и подземные переходы для защиты и восстановления популяции диких животных.

Например, в Японии, на острове Хонсю, построили специальный тоннель для черепах, чтобы обезопасить их от поездов. В Канаде создали путепровод через оживленное шоссе, чтобы для диких животных был безопасным переход через дорогу в национальном парке «Банф». В американском штате Джорджия создали поилки для колибри. Выполнены они в красном цвете, что и привлекает пташек. Кстати, таким способом угощают птичек не только в Джорджии, но и в Коста-Рике.

В парках Лондона существуют даже жилые комплексы для пернатых. Это художественно-экологических проект, реализованный умелыми руками Брюса Гилкриста и Джо Джоэлсона, которые создали замечательные «общежития» на деревьях. А в Китае можно увидеть автомат, который успешно раздает еду бездомным животным. Чтобы высыпать двадцать граммов корма, необходимо сдать одну пластмассовую бутылку. В Австралии создан мост для поддержки уникальной миграции миллионов красных крабов на острове Рождества.

В ходе экологического проекта в Литве был создан дорожный переход для ежиков. В 2003 году в американском штате Флорида на сорока гектарах появилось ранчо для кошек. Среди миниатюрных ратуш, мельниц и домиков прогуливаются сотни счастливых кошек и котов. Один из благотворительных фондов, заботящийся о внутренних водоемах Уэльса, оборудовал пешеходные дорожки для уток на дорогах вдоль водоемов. Белые отделительные линии и силуэты уток напоминают людям о бережном отношении к природе.

Ушлые американцы придумали даже душ для животных, которые не любят мыться. Это контейнер, в котором так фиксируется питомец, что только его мордочка остается снаружи. С другой стороны контейнера подводится вода.

Турция известна большим количеством бездомных животных. Четыре года назад одна из компаний установила в центре Стамбула автоматы-диспенсеры, которые работают на два благих дела одновременно. Принцип работы такого аппарата очень прост: он имеет два отделения внизу — для корма и воды, которые наполняются, как только кто-то опустит пластиковую бутылку в специальное отверстие вверху автомата. Человек также может обновить лоток с водой, нажав на соответствующую кнопку на автомате.

Проект независим от правительства страны, расходы на еду для животных полностью покрываются доходами, полученными от реализации переработанных пластиковых бутылок. Таким образом незамысловатые автоматы обеспечивают собак пищей и приучают местных жителей сдавать мусор на переработку.

Есть и изобретение для спасения животных в декоративных водоемах. Биолог Рич Мейсон решил позаботиться о животных, нередко забредающих на задние дворы частных домов, где они находят для себя спасительную влагу в бассейнах и декоративных водоемах, которые становятся для них смертельными ловушками. Чтобы небольшие животные могли выбраться из ловушки, Рич придумал небольшой плот, позволяющий им попасть на сушу.

Изобретение представляет собой непотопляемую платформу с прикрепленной сетчатой юбкой, которая не дает устройству отплыть от края бассейна и сетчатой горки, соединяющей платформу с утяжеленной сумочкой.

Лучшие друзья человека в 2013 году в Англии неожиданно получили подарок: в Клэпхэм Коммон, это южный Лондон, установили на то время первый в мире торговый автомат для голодных собак. Владельцы четвероногих в обмен на вкусное лакомство могли просто выложить немного мелких монет, а вот их питомцам приходилось свои награды отрабатывать. Животные должны были потянуть кость, прикрепленную к рычагу, который выстреливал из крыши теннисным мячиком. Затем им нужно было побежать за ним и принести его — только тогда можно было получить пакетик с кормом.

Каждый элемент аппарата создали в соответствии с потребностями собак для поощрения их участия в веселых физических упражнениях. Как же четвероногие питомцы узнавали о том, что эта будка — их персональная кормушка? Чтобы собаки подбежали к домику, их приманивали разными звуками, например, мяуканьем кошек.

Полюбите собаку безродную,

Одинокую, беспородную.

Не беда, если шерсть вся в репьях,—

Посмотрите на чувства в глазах.

Существует и игрушка-робот, которая избавляет хозяев домашних животных от чувства вины, когда они оставляют своего питомца одного дома. Выполнено устройство в форме игрушечной кости для собак, но дополнительно оснащено колесами и возможностью удаленного управления. Игрушка-робот самостоятельно выбирает направление езды в зависимости от выбранного режима игры, но этот процесс можно также контролировать вручную со смартфона. Батареи устройства хватает на восемь часов автономной работы.

А как же дело обстоит с мурлыками? Неужели изобретатели не радуют их новыми приспособлениями? Для любопытных животных изобрели обувь, защищающую их лапы от ожогов, которые хвостатые исследователи могут получить, запрыгнув на горячую плиту. Благодаря этим сделанным на заказ жаропрочным кошачьим тапочкам любознательные кошки могут не бояться за свои лапы. А если им всё же придет в голову прогуляться по нагревательной поверхности, животные не пострадают.

По мнению владельцев кошек, для их питомцев представляет опасность не только горячая плита, но и пролитый кипяток, горячая духовка, падающие ножи и тарелки с едой, поражение электротоком, удар дверью или стулом. Непоседливые создания могут избежать хотя бы ожогов на горячих плитах, а вот их владельцам всё же стоит заниматься воспитанием четвероногих.

Подумали изобретатели и о птицах. К примеру, Гордон П. Секкер изобрел ошейник, снабженный небольшим передатчиком, который транслирует громкий звук, предупреждая пернатых о том, что где-то поблизости затаился кот. Автор обратился к опыту своих предшественников, ранее патентовавших ошейники с лампочками, мигающими ярким светом. Правда, актуально изобретение только для тех кошек, которые предпочитают охотиться исключительно ночью. А ошейник Секкера работает в любое время суток.

Хозяева всегда переживают за своих питомцев, и их беспокоит буквально всё: здоровье, безопасность и душевный комфорт любимцев. И здесь на помощь приходят самые различные изобретения: прогулочные зонтики, сушилки для длинношерстных пород, котомоечные машины и т. д. Полезными могут стать специальные автомобильные ремни безопасности для животных и ошейники с GPS-навигаторами, с помощью которых легко обнаружить потерявшегося любимца и даже поговорить с ним пару-тройку минут через переговорное устройство, набрав специальный номер.

Среди многочисленных изобретений для домашних животных есть и нечто выдающееся, начиная от специальных беговых дорожек, чтобы питомец не терял спортивную форму и не набирал лишний вес, если хозяину некогда подолгу с ним гулять, до «прогулочных» аквариумов для рыбок, ведь они тоже должны повидать мир! И хомячков также взять с собой в специальном домике.

Понятное дело, что милые зверушки приносят их хозяевам немало радости, всегда поддерживают людей в трудную минуту и даже тогда, когда в этом нет необходимости. К сожалению, современный ритм жизни не всегда позволяет уделять достаточно внимания нашим любимцам. И здесь на помощь приходят современные технологии и всё новые и новые изобретения. Напомню сказанное американским писателем Чаком Палаником: «Человечность определяется не по тому, как мы общаемся с людьми, а по тому, как ведем себя с животными».

Простому обывателю кажется, что для той же собаки достаточно пары мисок, коврика и намордника с поводком, а для кота и того меньше: за вычетом поводка и намордника. Птичкам — клетка, хомячкам — банка или коробка, рыбкам — аквариум и всем по кормушке с поилкой.

Но так думают те, у кого нет домашних любимцев. Владельцы питомцев придерживаются совсем другого мнения. Загляните в любой зоомагазин — и чего там только не увидите: специальную одежду и обувь на все сезоны, различные ошейники, игрушки, домики, всяческие приспособления в огромнейшем ассортименте, который постоянно ширится всё новыми и новыми изобретениями. Одни из них, действительно, полезны и облегчают жизнь зверушкам — другие представляют собой просто забавные игрушки. Но все они красноречиво говорят о том, что забота о животных не имеет границ.

Михаил МУСАЕВ