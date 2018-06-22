Школьникам и студентам Кубани для работы летом необходимо оформить СНИЛС

В период летних каникул многие молодые люди желают трудоустроиться. Кубанским студентам и школьникам, собирающимся летом пойти подработать, необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования.

Подтверждением регистрации является страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования — зеленая пластиковая карточка, которая выдается Пенсионным фондом РФ. Самый важный элемент свидетельства — страховой номер индивидуального лицевого счета. Сокращенно — СНИЛС. Он присваивается один раз и на всю жизнь.

На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные о страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при назначении или перерасчете пенсии. За студентов и школьников, подрабатывающих во время летних каникул, работодатели уплачивают страховые взносы так же, как и за постоянно работающих сотрудников. Поэтому наличие свидетельства обязательного пенсионного страхования крайне необходимо.

СНИЛС также используется для идентификации пользователя на портале госуслуг — www.gosuslugi.ru. Без СНИЛСа невозможно получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде, в том числе связанные с оформлением загранпаспорта, уплатой налогов, получением информации о рынке занятости и трудоустройстве, продажей и покупкой недвижимости, регистрацией автотранспорта, уплатой штрафов ГИБДД, оформлением будущей пенсии и т. д.

Дети старше 14 лет, имеющие паспорт, могут самостоятельно получить СНИЛС («зеленую карточку»), дети младше 14 лет могут обратиться за его получением вместе с родителями в управление ПФР по месту жительства или в Многофункциональный центр (МФЦ).

В настоящее время во всех территориальных управлениях ПФР в городах и районах Краснодарского края осуществляется прием граждан с целью регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования в режиме реального времени. На практике это означает, что жители края могут получить свидетельство непосредственно на приеме у специалиста клиентской службы в любом территориальном органе ПФР.

Отметим, что в Краснодарском крае в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано почти 6,8 млн граждан, из них более 1 млн — дети до 18 лет включительно.

Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю