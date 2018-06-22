В Краснодаре разработают новую транспортную схему северо-восточной части

Совещание по вопросам градостроительной деятельности на территории Кубани провел губернатор Вениамин Кондратьев. В заседании приняли участие первый заместитель региона Андрей Алексеенко, мэр города Евгений Первышов, представители общественных организаций.

На совещании обсудили развитие поселков Знаменского и Новознаменского.

«Это главный резерв застройки города. Но прежде чем здесь появятся новые ЖК, будут решаться проблемы, связанные с логистикой, плотным движением по М4 “Дон”», — сказал Вениамин Кондратьев.

Андрей Алексеенко добавил, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема северо-восточной части Краснодара. Она охватывает почти 2 тыс. га. Алексеенко сказал, что это перспективная магистральная дорога, она будет одним из главных въездных маршрутов и даст развитие пригородным поселкам.

Первым этапом предусматривается снятие нагрузки с двух выходов на магистраль М4 «Дон» — улицы Уральской и двухполосной дороги через поселок Индустриальный, которая не соответствует нормам. Для этого будут созданы их дублеры: по улице Тихорецкой до транспортной развязки у поселка Лорис, что позволит создать дополнительную связь со Знаменским.

Второй этап предполагает расширение сети дорог в районе поселков Плодородный, Краснодарский с выходом на улицу Милютинская через 1 Мая и Российскую. Таким образом, будет создана непрерывная городская магистраль восток-запад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.