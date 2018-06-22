Костенко: Цены на бензин стабилизировались в Краснодарском крае, но задача по снижению стоимости топлива остается актуальной для всей страны.

Активисты Общероссийского народного фронта провели повторный мониторинг цен на топливо.

С период с 9 по 19 июня в ряде регионов, как и отмечает Правительство РФ, было зафиксирована стабилизация цен. Однако, ситуация роста цен продолжилась, и этого говорит о том, что снимать вопрос с повестки еще рано. В ОНФ считают, что Правительство должно добиться не только стабильности цен в этой чувствительной для людей сфере, но и их снижения, а потому стоимость топлива останется на контроле фронтовиков.

По данным всероссийского мониторинга цен на топливо, проводимого с помощью «горячей линии» сильнее всего замедлился рост цен на самый ходовой бензин А-92. В 49 регионах произошло небольшое снижение (в целом по стране снижение составило 17 копеек). Еще в 11 регионах – цены остались стабильными. Однако в 25 территориях страны усилия Правительства по стабилизации цен остались незамеченными – там рост продолжился.

По более дорогому А-95 картина сложилась не столь радостная – падение цен менее значительное (4 коп. по стране) зафиксировано в 33 регионах, однако при этом в большем количестве территорий (35 субъектов) отмечен рост цен, в 17 регионах цены остались на прежнем уровне.

Примерно такая же ситуация зафиксирована по дизтопливу. Что вызвало особую тревогу фронтовиков, так как в южных регионах уже началась уборочная страда. Снизились цены в среднем на 15 копеек в 31 субъекте, стабильными остались в 21 регионе, а выросли в 33 территориях.

Из регионов Юга России и Северного Кавказа по А-92 серьезный рост показали Крым (+59 коп), Ставропольский край ( от +2,97 до 44,97 коп), Ингушетия (+22 коп) и Чечня (+1,6 руб).

По А-95 в лидерах снова оказалась Чечня (+1,5 руб) и Волгоградская область (+1 руб).

А по дизтопливу – Чечня (+0,8 руб) и Ростовская область (+60 коп).

Краснодарский край по итогам мониторинга ОНФ оказался среди регионов, где зафиксировано снижение или стабилизация цен.

Цены на топливо на 22 заправках, проверенных в Краснодарском крае, стояли, как замороженные. А-92 в среднем стоил 43,71(-0,01 коп), А-95 – 47,58 (-1р. 32 коп.), дизтопливо -44, 36 (-0,02 коп). Падение давали незначительное количество АЗС (менее 10%) как федеральных, так и региональных сетей. Стоимость газомоторного топлива росла как во всей стране, так и на Кубани (+0,17 коп).

«Результаты «горячей линии» ОНФ показали слишком много необъяснимых тенденций и аномалий в разных регионах и по разным видам топлива. Что может свидетельствовать о том, что стабильного результата по стабилизации цен Правительству пока достичь не удалось. Поэтому почивать на лаврах пока рано. Нужно выяснить истинную причину выявленных колебаний цен на бензин и продолжить работу на их снижение. Потому что те меры, которые предприняло Правительство и продолжает предпринимать – снижение акциза, повышение экспортных пошлин, ликвидация дефицита на внутреннем рынке – должны привести именно к этому. Поэтому ОНФ продолжит мониторинг цен. Просим сообщать жителей края о любых изменениях цен на АЗС», - прокомментировала ситуацию член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко.