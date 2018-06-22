«Краснодар Водоканал» сокращает дебиторскую задолженность

В 2018 году «Росводоканал Краснодар» усилил меры по борьбе с неплательщиками в рамках реализации дополнительных мероприятий по повышению платежной дисциплины, взысканию дебиторской задолженности и выявлению незаконных самовольных подключений.

- В минувшем году предприятием был реализован целый комплекс мер по снижению дебиторской задолженности по всем категориям абонентов,-отметил коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – В 2017-м году Водоканалом выдано 3607 уведомлений о прекращении обслуживания должников, 152 потребителя отключены от поставки услуг. Также выявлено 229 самовольно подключившихся объекта, их обслуживание прекращено. В 2018-м году мы еще более активно продолжили эту работу. На начало июня общая сумма задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения перед предприятием «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») составила свыше 770 млн рублей. Из них 540 млн рублей — это долги УК, ТСЖ и физических лиц, 232 млн рублей – неоплаченные обязательства юридических лиц.

- Мы призываем наших абонентов своевременно оплачивать услуги, для этого Водоканал предлагает множество способов, в том числе услугу «Личный кабинет», воспользоваться которой можно, не выходя из дома. Для удобства потребителей на предприятии установлен скользящий график работы службы «Единого окна». Теперь можно производить сверку расчетов, оплачивать счета и заключать договоры не только в будние дни, но и по субботам. В ближайшее время на территории предприятия откроется современный фронт-офис, где клиентам будет предоставлен полный спектр услуг», - рассказал Павел Широков.

Основные причины образования задолженностей у жителей Краснодара, в основном, связаны с задержкой оплаты счетов, несвоевременной передачей показаний и пропусками сроков проверки приборов учета, которые приводят к дополнительным начислениям по нормативам, а также с несвоевременным уведомлением Водоканала о смене собственника жилья, что является нарушением законодательства РФ.

Сегодня наиболее проблемным вопросом для предприятия является дебиторская задолженность крупных управляющих компаний. Специалистами «Краснодар Водоканала» разработан и реализуется комплекс мероприятий по работе с недобросовестными УК.

Важной частью такой работы является постоянное информирование жильцов многоквартирных домов об имеющихся задолженностях. Для этого размещаются объявления и проводятся личные встречи, в том числе по разъяснению возможностей перехода на прямые расчеты с ООО «Краснодар Водоканал» или выбору другой надежной и стабильной управляющей компании. В ряде случаев специалисты компании вынуждены привлекать службы судебных приставов и СМИ к проведению совместных рейдов, направленных на взыскание задолженностей с особенно недобросовестных абонентов.

Также представители Водоканала постоянно встречаются с руководителями управляющих компаний-должников, а в ситуации роста долгов и неисполнения обязательств инициируют обращения в правоохранительные органы и прокуратуру о проверках и отзыве лицензий.

- Своевременная оплата услуг напрямую связана и является гарантом качественных изменений в работе системы городской системы ВиВ, потому что позволяет поддерживать ее в надлежащем порядке и выполнять в полном объеме мероприятия по ее модернизации, - подытожил Павел Широков.