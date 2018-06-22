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СЮЖЕТ ДНЯ

Первый заместитель руководителя следственного управления принял участие в акции «Свеча памяти»

Пятница, 22 июня 2018 14:03
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Сегодня, 22 июня 2018 года, первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов принял участие во всероссийской акции, посвященной Дню Памяти и Скорби, почтив память погибших в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов.

В Краснодаре состоялась акция «Свеча памяти», во время которой руководители краевой и городской администрации, различных ведомств и организаций, жители и гости города посетили воинские мемориалы и зажгли «свечи памяти».

К Вечному огню и барельефам у стен памятно-мемориального комплекса на площади участники шествия возложили цветы, а также выставили у подножия мемориала зажжённые свечи. На площади Памяти Героев у мемориального комплекса прошёл траурный митинг-реквием.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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