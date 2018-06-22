В мае инфляция на Юге обновила исторический минимум

Годовая инфляция в Южном федеральном округе снизилась в мае на 0,5 процентного пункта до 1,5%. Во всех регионах округа, а также по большинству товаров и услуг (75%) рост цен не превышал 4%. Общероссийская инфляция в мае составила 2,4%.

На замедление инфляции в ЮФО наиболее существенно повлияло снижение цен на продовольствие (-1,4%, против +0,4% по РФ), в том числе на макароны и крупы, сахар, мясопродукты и плодоовощную продукцию. Существенно подешевел «борщевой набор» – это связано с политикой ценообразования поставщиков импортной продукции. В условиях наращивания объема производства продолжали снижаться цены также на тепличную продукцию.

Непродовольственная годовая инфляция в ЮФО ускорилась в мае до 2,5%, оставаясь при этом ниже среднероссийской (3,4%). Основной вклад в такую динамику внесло подорожание бензина и дизельного топлива. При этом продолжали дешеветь персональные компьютеры, телерадиотовары, средства связи и медицинские товары.

Годовая инфляция платных услуг на Юге снизилась до 4,5% (по РФ 4,0%). В основном это обусловлено замедлением роста цен на некоторые тарифы сотовой связи. Кроме того, доступнее стали услуги железнодорожных перевозчиков, уменьшается плата за пользование потребительским кредитом.

Среди регионов ЮФО наиболее низкая инфляция отмечалась в Республике Адыгея (0,6%), наибольшая – в Волгоградской области (2,4%).

Источник: Южное ГУ Банка России с использованием данных Росстата