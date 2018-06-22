Суды Сочи под особой охраной

В рамках Указа Президента Российской Федерации «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю реализован полный комплекс мер по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Сочи.

Так, были проведены совместные совещания с руководством территориальных органов Судебного департамента, МВД, войск Национальной гвардии, ФСБ и пр. Также приняты меры по увеличению численности дежурных смен судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, осуществляющих охрану зданий или помещений судов и участков мировых судей.

Отдельная задача судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов – препровождение иностранных граждан или лиц без гражданства в специальные учреждения либо до пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Эта задача также стоит на особом контроле руководства региональной службы приставов. Ведь меры, направленные на своевременное исполнение постановлений судей о принудительном выдворении граждан, должны реализовываться незамедлительно. Приставы немедленно после помещения иностранного гражданина или лица без гражданства в специальное учреждение начинают планирование полного комплекса мероприятий по доставки нарушителей на Родину вплоть до разработки оптимального маршрута следования с учетом экономии государственных денежных средств, выделяемых на выдворение.