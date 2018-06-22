В Краснодарском крае суд оштрафовал молодого человека, который совершил преступление экстремистской направленности.

Собранные следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Евгению Сарана, жителю Новопокровского района Краснодарского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Следствием и судом установлено, что с 2012 по 2015 года, Сарана на своей официальной странице «ВКонтакте» периодически размещал информацию, для публичного просмотра, которая внесена в Федеральный список экстремистских материалов Министерства Юстиции Российской федерации, так как признаны материалами, возбуждающими национальную и социальную ненависть и вражду, а также дискриминацию и унижение людей по этническим, социальным и иным признакам.

Приговором Новопокровского районного суда Краснодарского края Евгению Сарана назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан