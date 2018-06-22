Приставы зажгли «Свечи Памяти»

22 июня работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю приняли участие в траурном мероприятии Дня Памяти и скорби. В этом году исполняется 77 лет с самого страшного дня в истории нашей страны – начала самой кровопролитной Великой Отечественной войны.

Ровно в 4 часа утра колонна, насчитывающая 14 тысяч человек, с Театральной площади вышла на главную улицу города и начала движение в сторону площади Памяти Героев. Плечом к плечу шли представители структур и ведомств, общественных и патриотических организаций, трудовых коллективов, ветераны, волонтеры, молодежь.

В этом году в Краснодаре, как и по всей стране, с 1 мая также проходила Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Каждый ее участник в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, надел значок «Красная гвоздика» как символ связи поколений. Средства от приобретенных значков «Красная гвоздика» направляются на помощь участникам войн и боевых конфликтов.

В колонне шли руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров и поисковики ведомственного отряда «Долг» Э. Синицин и О. Лукашкина.

Мероприятие завершилось торжественным церемониалом возложения цветов у мемориального комплекса «Вечный огонь».