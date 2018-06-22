Состоялась рабочая встреча сотрудников УФСИН России по Краснодарскому краю с первым заместителем главы администрации города Армавира.

В администрации муниципального образования г. Армавира состоялась рабочая встреча представителей пенитенциарной системы края с первым заместителем главы администрации Армавира Александром Руденко.

Основной темой, обсуждаемой на встрече, стало участие исправительной колонии №4 УФСИН России по Краснодарскому краю в проекте «Комфортная городская среда», который планируется реализовать в Армавире в 2018 году.

По предварительно достигнутой договоренности планируется, что производственный комплекс ИК-4 УИС края произведет для государственных и муниципальных нужд металлоконструкции, металлические ограждения, лавки, урны, садовые фонари, малые архитектурные формы, а также отремонтирует и покрасит автомобили министерства здравоохранения муниципального образования г. Армавира.

Успешная реализация намеченных планов, приведет к наращиванию объемов производства и дополнительному трудоустройству осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 4. Занятость на производстве очень важна, она дает осужденным возможность выплачивать материальные иски потерпевшим. Помогает сохранить имеющиеся рабочие навыки, приобрести новые специальности, по которым они смогут трудиться после освобождения из мест лишения свободы.

В ближайшее время будет принято решение о совместной взаимовыгодной реализации намеченных мероприятий.