Останки 19 воинов Великой Отечественной войны предали земле в урочище Поднависла в День памяти и скорби

Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны на мемориальный комплекс приехали ветераны, представители военных, силовых, общественных и религиозных структур, жители и гости Горячего Ключа. Ровно в 10.00 над «Поляной памяти» повисла тишина – траурное мероприятие началось Всекубанской минутой молчания и продолжилось панихидой по воинам-освободителям.

«Сегодняшний день – самая трагическая и печальная дата в истории нашей страны. Страшно подумать, через какие нечеловеческие испытания пришлось пройти нашим дедам и прадедам ради защиты своей Родины от фашистских захватчиков. С оружием на поле боя, у заводского станка, в полевом лазарете, в тылу врага – они выстояли, отстояли родную землю, одержали Победу. Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, подарившим нам мир и свободу!», - сказал глава Горячего Ключа Иван Федоровский.

Панихида по воинам-освободителям продолжилась торжественным захоронением их останков, найденных в этом году ходе поисковых операций в окрестностях Горячего Ключа. Сегодня еще 19 солдат, наконец, обрели покой в братской могиле в урочище Поднависла, где легендарная Аршалуйс Ханжиян ухаживала за ранеными солдатами в годы Великой Отечественной войны, а после – охраняла их покой. Один из найденных солдат был опознан в ходе поисковой операции. Удалось разыскать его родственников. Бойца 76-й бригады морской пехоты 30-й Иркутской дивизии Николая Яковлевича Гаркавченко в последний путь проводить приехал его племянник Василий Ильич.

На мемориальном комплексе дань памяти Героям отдали еще на одной братской могиле, где покоятся моряки 76-й морской бригады. Имена 136 бойцов выгравированы на надгробной плите. Силами ветеранов войны, труда и ветеранов Северного морского флота в 2011 году здесь был установлен памятник.

Завершением памятного дня в Поднависле стал поминальный обед, который организовали для ветеранов и всех участников мероприятия.