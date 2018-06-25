«Ничейный» заброшенный сквер появился в Краснодаре

Большой сквер с детской площадкой, расположенный на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева в Прикубанском округе города Краснодара, находится в заброшенном состоянии.

По словам местной жительницы, живущей недалеко, на земле валяются стекла, торчат гвозди, лавочки и горки давно уже поломаны. Дворники лишь сметают мусор на середину площадки. Это одна из больших площадок в округе и еще год назад мамы с малышами постоянно собирались здесь. Однако сейчас они стараются обходить это место стороной. Недавно даже один из малышей упал с качели, потому что на ней оборвалась цепочка.

Краснодарка просит администрацию города обратить внимание на эту площадку и привести ее в порядок.