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СЮЖЕТ ДНЯ

«Ничейный» заброшенный сквер появился в Краснодаре

Понедельник, 25 июня 2018 08:15
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Большой сквер с детской площадкой, расположенный на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева в Прикубанском округе города Краснодара, находится в заброшенном состоянии.

По словам местной жительницы, живущей недалеко, на земле валяются стекла, торчат гвозди, лавочки и горки давно уже поломаны. Дворники лишь сметают мусор на середину площадки. Это одна из больших площадок в округе и еще год назад мамы с малышами постоянно собирались здесь. Однако сейчас они стараются обходить это место стороной. Недавно даже один из малышей упал с качели, потому что на ней оборвалась цепочка.

Краснодарка просит администрацию города обратить внимание на эту площадку и привести ее в порядок.

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