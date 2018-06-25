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СЮЖЕТ ДНЯ

Немецкая делегация на ЧМ-2018 возложила венки к Вечному огню в Сочи

Понедельник, 25 июня 2018 08:22
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Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель рассказали журналистам, что 22 июня побывали на мемориале Славы в курортном Сочи, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

— Мы знаем, что этот трагический день очень памятен для нескольких поколений россиян, — сказал Гриндель, — в этой войне, которую развязала гитлеровская Германия.

Представители немецкой делегации на чемпионате мира по футболу отметили, насколько важно сохранять мир и взаимопонимание, а не просто склонять головы перед памятью павшим.

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