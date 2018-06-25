В Сочи после капремонта открыли спортивную школу с бассейном

Строительные бригады взялись за работу только в прошлом году. Из муниципального бюджета на ремонт выделили 120 млн рублей. Яркая мозаика — единственное, что осталось неизменным.

«Полностью заменены все системы водоснабжения, водоотведения, электропроводка, вентиляция, водоподготовки, новое современное оборудование, которое позволяет круглосуточно контролировать качество и температуру воды», — рассказал директор сочинской спортивной школы № 2 Юрий Глазков.

До ремонта в школе занимались 700 человек, сейчас уже 1,2 тыс., и количество желающих записаться в секции плавания, гимнастики и баскетбола только увеличивается. Следующий в очереди на реконструкцию — сочинский спорткомплекс с бассейном на улице Юных Ленинцев.