Газовики Кубани продолжают нарушать права потребителей

Прокуратура Краснодарского края вынесла повторное представление газовикам Кубани за нарушение прав потребителей.

Прокуратура Краснодарского края по запросу депутата Государственной Думы, члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта Натальи Костенко вынесла повторное представление генеральному директору АО «Газпром газораспределение Краснодар» за нарушение прав потребителей при реорганизации районного подразделения организации. В случае неисполнения требований Прокуратуры генеральному директору АО «Газпром газораспределение Краснодар» грозит административная ответственность в виде штрафа и запрет на занятие должности в течение нескольких месяцев. Наталья Костенко отметила, что если от граждан поступит еще одна подобная жалоба, она обратится в Прокуратуру Краснодарского края с просьбой применить указанные меры воздействия ввиду неоднократного нарушения законодательства, а также предложит руководству головной компании ОАО «Газпром газораспределение» провести общую оценку деловых подходов краснодарского руководства, наносящего имиджевый ущерб федеральной компании.

В апреле к депутату Костенко обратились жители села Успенское с жалобой на действия местной газоснабжающей организации АО «Успенскаярайгаз».

По словам заявителей, они, как и жители Северского района в феврале, обнаружили в своих почтовых ящиках письменные уведомления от АО «Успенскаярайгаз» с требованиями в короткие сроки перезаключить договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. При этом гражданам угрожали отключением подачи топлива в случае невыполнения требования о перезаключении в крайне сжатые сроки и подчеркивали, что сами «работы по отключению и подключению газа будут произведены за счет абонента».

Указанные уведомления вопреки требованиям законодательства были направлены гражданам без почтовых конвертов и уведомлений о вручении от организации, оказывающей услуги на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования – это установили в результате проверки прокуроры.

По их данным, как и в ситуации по Северскому району, потребность в перезаключении договоров возникла по причине создания в структуре АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиала № 6, куда и были переведены сотрудники АО «Успенскаярайгаз».

Однако, согласно положению Гражданского Кодекса Российской Федерации, требовать от потребителей собирать заново документы, которые должны передаваться при реорганизации предшественником правоприемнику, недопустимо.

Таким образом «Газпром газораспределение Краснодар» не приняло мер к надлежащей реорганизации предшественника с соответствующей передачей обязательств по заключенным договорам и переложило ответственность на плечи потребителей услуг, поставив их в условия необходимости повторного заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

В результате выявленных нарушений, прокурором Успенского района вынесено представление генеральному директору газораспределительной организации.

«Мы очень благодарны Прокуратуре Краснодарского края за оперативное реагирование, но расстроились из-за действий АО «Газпром газораспределение Краснодар», которое предпочитает наступать на одни и те же грабли в нарушении прав сотен кубанских потребителей, - говорит депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко. – Немногим ранее мы «разрулили» подобную ситуацию в Северском районе, где АО «Газпром газораспределение Краснодар» по той же схеме пыталось перезаключить с гражданами договора по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Здесь прокуратура в ответ на наш запрос тоже признала незаконными действия газовиков. Напрашивается вывод, что у «Газпром газораспределение Краснодар» вкупе с районными газоснабжающими организациями входит в привычку прикрывать свои недоработки (а возможно, и некомпетентность) за счет клиентов. Если от кубанцев поступит ко мне хотя бы еще одна подобная жалоба, мы обратимся в Прокуратуру Краснодарского края с просьбой применить предусмотренные законом меры воздействия ввиду неоднократного нарушения законодательства, а руководство головной компании ОАО «Газпром газораспределения» попросим провести общую оценку деловых подходов краснодарского руководства, наносящего имиджевый ущерб федеральной компании».