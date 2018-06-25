«Мобильный розыск» судебных приставов снова вышел на дороги

В течение нескольких июньских дней на территории Кореновского и Выселковского районов Краснодарского края судебные приставы проводили рейдовые мероприятия, направленные на взыскание задолженностей по алиментным и фискальным платежам. В рамках рейда работники Службы активно использовали приложение «Мобильный розыск».

Рейд оценен как успешный. Судебные приставы составили 24 акта описи и ареста имущества неплательщиков на сумму (согласно предварительной оценке) свыше двух с половиной миллионов рублей. В частности, были арестованы целых 14 автомобилей, 11 транспортных средств были изъяты.

Не все неплательщики доходили до ареста имущества – четверо изыскали возможность оперативно погасить задолженности, что и было исполнено на общую сумму 30 тысяч рублей.

В ходе рейда всем должникам судебные приставы предоставляли подробную информацию о применяемых ими мерах принудительного характера в случае несвоевременного погашения задолженностей – арест имущества, ограничение в специальном праве на управление транспортным средством, арест права

регистрации движимого и недвижимого имущества, банковских счетов, ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю напоминает жителям Краснодарского края, что проведение подобных рейдовых мероприятий значительно повышает эффективность работы ведомства, и, соответственно, проходит на регулярной основе на территории нашего региона.