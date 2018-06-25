Волшебными звуками индийских и российских мелодий наполнился зал «Перекрестка» в минувшую субботу. 23 июня в творческом объединении прошел Международный музыкальный фестиваль «Времена года».

Таинственные и волнующие, тревожные, восторженные и умиротворяющие мелодии очаровали зрительный зал и погрузили гостей в атмосферу далекой страны, омываемой водами Аравийского моря и Бенгальского залива. Свой творческий потенциал на фестивале жителям и гостям Горячего Ключа продемонстрировал Московский камерным оркестр «Времена года». С нашим городом у столичного коллектива давние дружеские отношения, которые сложились за многолетнюю историю плодотворного творческого сотрудничества. На этот раз воспитанники городской Детской школы искусств также исполнили произведения в сопровождении камерного оркестра.

Уже на протяжении 16 лет «Времена года» продолжают удивлять своих поклонников, ежегодно меняя тематику. Лейтмотивом 2018го стала «Музыка России и Индии». На Кубани фестиваль продлится до 28 июня. Музыка России и Индии зазвучит также на сценических площадках Туапсинского и Ейского районов.