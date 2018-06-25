В Краснодарском крае завершился Чемпионат ФССП России по комплексному единоборству

С 17 по 21 июня в ведомственном санатории ФССП России «Зеленая долина» (Туапсинский район Краснодарского края) прошел Чемпионат Федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству 2018 года. В нем приняли участие 118 спортсменов, представляющих все восемь федеральных округов Российской Федерации.

В последний день Чемпионата, после поединков за первые три места, состоялась церемония закрытия. Торжественное мероприятие провели заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин и руководитель УФССП России по Краснодарскому краю Александр Кумиров.

В качестве гостей на мероприятии присутствовали президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев, начальник управления по развитию курортов администрации МО Туапсинский район Людмила Варваштян, чемпион мира, четырехкратных чемпион Европы, трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле Вячеслав Иванов.

С приветственным словом к спортсменам обратился заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин. Он отметил, что за 12 лет проведения Чемпионата в рамках развития комплексного единоборства как служебно-прикладного спорта ФССП России выросла плеяда сильных и опытных спортсменов, некоторые из которых уже перешли в категорию судей.

Победителями Чемпионата среди мужчин стали: в весовой категории до 60 кг - Иргит Овээнчи (Сибирский федеральный округ); в весе до 65 кг - Гасанов Рамин (Северо-Западный федеральный округ), в весовой категории до 70 кг - Оганян Зограб (Южный федеральный округ); до 75 кг - Гагиев Башир (Дальневосточный федеральный округ); в весовой категории до 80 кг - Денисов Денис (Южный федеральный округ); в весе до 85 кг - Абдулаев Расул (Северо-Кавказский федеральный округ); в весовой категории до 90 кг - Парфенов Анатолий (Северо-Кавказский федеральный округ) и в весе свыше 90 кг - Футин Максим (Центральный федеральный округ).

Среди женщин-спортсменок обладательницами золотых медалей стали: в весовой категории до 50 кг - Старых Екатерина (Сибирский федеральный округ); в весе до 55 кг - Борисова Юлия (Северо-Западный федеральный округ); в весовой категории до 60 кг - Шахидова Малика (Северо-Кавказский федеральный округ); в весе до 65 кг - Пилипенко Ирина (Сибирский федеральный округ); в весовой категории до 70 кг - Голубева Марина (Южный федеральный округ); до 75 кг - Чернова Анна (Сибирский федеральный округ); в весовой категории до 80 кг - Овчинникова Татьяна (Центральный федеральный округ) и в весе свыше 80 кг - Футина Вероника (Центральный федеральный округ).

В номинации «За лучшую технику» победили Абдулаев Расул (Северо-Кавказский федеральный округ) и Пилипенко Ирина (Сибирский федеральный округ).

В номинации «За волю к победе» были названы имена Алискерова Артура и Омаровой Аминат. Оба спортсмена представляли Северо-Кавказский федеральный округ.

В номинации «За быструю победу» были отмечены Саая Солангы (Сибирский федеральный округ) и Футина Вероника (Центральный федеральный округ).

По результатам состязаний первое общекомандное место завоевала команда Сибирского федерального округа, второе место заняли представители Северо-Кавказского федерального округа, на третьем месте – спортсмены Центрального федерального округа. Им были вручены кубки, а также дипломы Чемпионата.

По итогам Чемпионата сформирована сборная команда Федеральной службы судебных приставов, которая в октябре текущего года представит Службу на Международном кубке ОДКД по комплексному единоборству.