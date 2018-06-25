Международный день борьбы с наркоманией молодежь Горячего Ключа встретит активными играми на свежем воздухе. 26 июня в городском парке у озера состоится массовый спортивный праздник.

Демонстрировать силу и выносливость участники будут в нескольких дисциплинах. У поклонников командной работы будет шанс проявить себя в перетягивании каната, самые меткие поборются в ходе состязаний по дартс, а любителей разнообразия ждет комбинированная эстафета. Кроме того, гостей и участников праздника ждут профилактические лекции и тематический флешмоб. Начало – в 10 часов.

Спортивным праздником на озере мероприятия антинаркотической направленности не ограничатся. В этот же день старшеклассники и студенты образовательных учреждений Горячего Ключа примут участие в акции «Чистый город – без наркотиков»: найденные по городу надписи, пропагандирующие приобретение и потребление наркотических веществ, будут закрашиваться, а по итогам акции информация будет передана в правоохранительные органы.

Самые юные жители города без внимания также не останутся. Для детей в ТО «Перекресток» организуют тематическую игровую программу «Твое здоровье в твоих руках».