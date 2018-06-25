Международный день вожатых в «Смене»!

24 июня во Всероссийском детском центре «Смена» состоялся Международный день вожатых. В этом празднике приняли участие более 1 000 сменовцев из 52 регионов России, с которыми на данный момент в «Смене» работают более 130 вожатых.

И.о. директора ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев поздравил педагогический состав с праздником и наградил лучших вожатых за профессионализм и личный вклад в интеллектуальное, творческое развитие детей.

В рамках Международного дня вожатых в «Смене» прошла масштабная спортивно-развлекательная программа. За звание самого спортивного педотряда состязались вожатые четырёх лагерей центра. Весь день сменовцы поздравляли своих вожатых и воспитателей в рамках радиомарафона «Ты вожатый, я вожатый!».

ВДЦ «Смена» дает возможность вожатым со всей страны не только развиваться в своем интересном деле, но и строить успешную карьеру. Заместитель начальника лагеря «Лидер-Смена» по образовательной работе Владислав Володин рассказал о своем педагогическом опыте и поздравил вожатых ВДЦ «Смена» с их профессиональным праздником:

«В начале моей вожатской карьеры в «Смене» меня поразило обилие образовательных направлений, и я решил остаться здесь с твердым желанием внести свой вклад в развитие центра. Дети со всей России приезжают в центр, зная, чем хотят заниматься и в каком направлении расти, их отличает высокий уровень мотивации. В Международный день вожатых я желаю гордо нести звание «Вожатый «Смены». Наш центр — это флагман развития детского отдыха. Какими будут наши вожатые — такими и будут сменовцы. Поэтому нужно быть положительным примером, стремиться к идеалам, доброте, ценить всех, кто нас окружает».

В тематическом дне приняли участие мальчишки и девчонки семи образовательных программ: профориентационной смены «Город Мастеров», образовательно-оздоровительных проектов «Олимпийская академия» и «Академия творчества», «С уверенностью в будущее», «Волонтёр», «Я-Гражданин!», смены Москомспорта и РФБ «Баскет школа».

Участниками праздника стали делегации из следующих регионов РФ: Камчатский край, Приморский край, Краснодарский край, Алтайский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Пермский край, Забайкальский край, Республика Хакасия, Республика Бурятия,

Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха, Республика Татарстан, Республика Адыгея, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ростовская область, Калининградская область, Тюменская область, Волгоградская область, Костромская область, Архангельская область, Нижегородская область, Московская область, Орловская область, Курганская область, Владимирская область, Воронежская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Белгородская область, Ленинградская область, Томская область, Кемеровская область, Сахалинская область, Брянская область, Мурманская область, Ярославская область, Калужская область, Томская область, Астраханская область, Новгородская область, Саратовская область, Пензенская область, Омская область, Самарская область, Вологодская область, Новосибирская область, Магаданская область, Челябинская область, Иркутская область, Амурская область, Рязанская область, Оренбургская область, Курская область, Свердловская область.