Две тысячи лучших выпускников Кубани приняли участие в Губернаторском бале. С окончанием школы победителей муниципальных и школьных конкурсов, а также ребят с особыми достижениями поздравили глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В этом году праздник носил название «Звездный бал-2018». По традиции его участники приняли участие в шествии по улице Красной. Колонна выпускников прошла от сквера имени Георгия Жукова до площади перед зданием Законодательного Собрания Краснодарского края. Возглавила шествие группа барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

После открытия торжественной части Губернаторского бала к выпускникам обратился Вениамин Кондратьев.

— Я уверен, что у каждого из вас есть в жизни шанс стать настоящей, большой, яркой звездой. Не упустите его. А для этого предстоит еще много потрудиться, многому научиться, освоить профессию. Но самое главное — ставить перед собой амбициозные цели и идти к ним, чего бы это ни стоило,— сказал глава региона.

Он отметил, что выпускники уже сделали уверенный шаг навстречу своему успешному будущему. Отличной учебой, победами в олимпиадах и конкурсах, активным участием в общественной жизни школы, района, края.

— И пусть вам говорят, что всё уже придумано до вас, все планеты открыты, а Вселенная хорошо изучена и все звезды там наперечет. Не верьте,— подчеркнул губернатор. — Я верю, что вы сможете сделать самые невероятные и удивительные открытия. Потому что вы — самая талантливая, мыслящая, образованная молодежь. Мы гордимся вами.

Вениамин Кондратьев отметил, что нынешнее поколение выпускников — то поколение, которое сможет сделать настоящий прорыв.

— Запомните: большой мир начинается с малой родины, и мы всегда будем вас ждать здесь, в крае. Идите смело вперед. Верьте в себя. Будьте яркими и успешными,— сказал глава региона и поздравил выпускников с праздником.

Вместе с участниками бала губернатор сделал уже ставшее традиционным селфи. В этот раз это было видеоселфи — story’s, которое сейчас стало популярным в социальных сетях.

С праздником выпускников поздравил и спикер ЗСК.

— Впереди у вас новый жизненный этап. Вам необходимо самостоятельно принять решение, чем вы будете заниматься, какая у вас будет профессия. Это очень важное для будущего решение. Желаю каждому из вас сделать правильный выбор,— отметил Юрий Бурлачко.

Во время бала тысяча пар синхронно танцевала на площади под музыку. Выпускники исполнили несколько танцев: вальс, танго, хастл, блюз, ча-ча-ча и попурри.

Подарком губернатора Кубани выпускникам 2018 года стало присвоение одной из звезд имени «Выпускники школ Кубани». Соответствующая запись внесена в Международный каталог небесных тел.