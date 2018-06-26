Ожидается высокий результат

Аграрии Кубани собрали один миллион тонн зерна нового урожая. Об этом губернатор региона доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в ходе видеоселекторного совещания по вопросам сельскохозяйственных уборочных работ.

В мероприятии также приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, главы регионов. В ходе общения были рассмотрены задачи по обеспечению уборки урожая в текущем году.

Как отметил Дмитрий Медведев, в целом в большинстве регионов посевная кампания прошла достаточно гладко, яровой сев по стране проведен на 96 процентов.

— В южных регионах уже началась уборка зерновых и зернобобовых. Пока о конкретных цифрах говорить рано, мы ожидаем вообще-то достаточно приличного результата,— подчеркнул глава кабинета министров.

Как в свою очередь сообщил губернатор Краснодарского края, на Кубани уборочная кампания успешно стартовала на две недели раньше срока. К уборке приступили все муниципалитеты, сельхозпроизводители обеспечены всей необходимой техникой.

— На сегодняшний день уже собран один миллион тонн зерна. Средняя урожайность составляет более 60 ц/га. Если в рамках таких погодных условий мы сохраним темпы, то задачу по обеспечению продовольственный безопасности страны выполним,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что всего предстоит убрать почти 1,7 млн гектаров зерновых колосовых и зернобобовых. Это на 38 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Проблем с хранением зерна в крае также нет: все элеваторы готовы единовременно принять 13 млн тонн зерна.

Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен вопрос возмещения сельхозпроизводителям потерь от роста цен на топливо.

— Такого рода компенсации нужны. Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки и возможностей резервного фонда. Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости,— заявил Дмитрий Медведев.

Вениамин Кондратьев также отметил, что за первые пять месяцев года из-за повышения цены на дизельное топливо дополнительные затраты аграриев на ГСМ составили около 1,3 млрд рублей. До конца года при нынешней стоимости ГСМ эти затраты вырастут еще на 2,6 млрд рублей по отношению к прошлому году.

— Если часть затрат на топливо будет компенсирована, мы снизим финансовые потери сельхозпроизводителей. Спасибо вам от всех аграриев Кубани за поддержку в этом направлении,— обратился глава региона к премьер-министру.