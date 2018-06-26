Мощное объединение

В краевой столице прошло первое заседание оргкомитета по проведению Года добровольца, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.

— Краснодарский край в лидерах в стране по числу участников волонтерского движения. И сегодня это уже мощное и сильное объединение, в которое входят 22 тысячи человек,— отметила вице-губернатор.

Она подчеркнула, что добровольцы Кубани задействованы не только в таких крупных мероприятиях, как Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Огромное количество членов движения работает и в других направлениях.

— Самое главное, что волонтеры прониклись мыслью о том, что волонтерство — это социальная миссия. Крупные мероприятия — это важно, и Краснодарский край в числе регионов, где такие мероприятия будут проходить регулярно. Но сегодня необходимо, чтобы добровольцы работали и в нашей социальной среде. И такие примеры у нас есть,— сообщила Анна Минькова.

Так, по ее словам, добровольцы активно взаимодействуют с Благотворительным фондом «Край добра», оказывают помощь ветеранам, тяжелобольным детям и пожилым людям.

Замминистра образования края Роман Дикий сообщил, что всего на территории Кубани действует десять волонтерских центров, входящих в Ассоциацию волонтерских центров России. Он сообщил, что одним из ключевых этапов развития добровольчества в 2018 году стало внедрение Стандарта поддержки, разработанного Агентством стратегических инициатив. Это позволит регионам улучшить качество работы в ряде направлений.

Было отмечено, что на уровне края существует ряд стимулирующих мер волонтерского движения. Среди них — ежегодный грантовый конкурс с целью поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Гранты предоставляются общественным объединениям, имеющим социальное значение в сфере развития гражданского общества, в том числе в области благотворительной и добровольческой деятельности. В 2018 году общая сумма грантов составляет более 13 млн рублей.

По итогам оргкомитета вице-губернатор отметила, что проведение Года волонтерства в стране поможет ввести единые стандарты поддержки молодежного добровольческого движения и проработать механизм по его продвижению на Кубани.