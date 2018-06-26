Успешная реализация

На Кубани обсудили основные результаты исполнения в регионе майских указов президента России. Совещание с представителями органов исполнительной власти прошло под председательством вице-губернатора Игоря Галася.

В Краснодаре состоялось заседание комиссии по мониторингу достижения в крае целевых показателей социально-экономического развития и выполнения поручений отдельных указов президента страны от 2012 года. Обращаясь к участникам заседания, Игорь Галась подчеркнул, что, несмотря на подписание нового майского Указа Президента РФ №204, действие указов 2012 года продолжается.

— Хочу акцентировать, что для значительной части поручений главы государства 2018 год — финальный аккорд. Это касается, например, увеличения доли продукции наукоемких отраслей, повышения доли инвестиций в ВРП, роста производительности труда и повышения зарплат отдельным категориям бюджетников,— отметил вице-губернатор.

Напомним: Владимир Путин подписал шесть лет назад ряд указов, которые определяли приоритеты социально-экономического развития страны. В них содержится 218 поручений правительству и субъектам России, а также 37 целевых показателей по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и другим направлениям.

Как сообщил министр экономики Кубани Александр Руппель, по итогам 2017 года основная часть мероприятий выполнена. По направлениям, где плановые значения не достигнуты, работа продолжается. Также руководитель ведомства добавил, что в полном объеме достигнуты все целевые показатели по увеличению зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы. Например, зарплата педагогов общеобразовательных школ в первом квартале этого года достигла уже 29,6 тыс. рублей, детсадов — почти 27 тыс., работников культуры —28,5. Врачи стали в среднем получать порядка 57 тыс. рублей, социальные работники — 28,2 тыс. рублей.

Члены комиссии также обсудили проблемы достижения 27-процентной доли инвестиций в ВРП. В прошлом году доля инвестиций в ВРП края составила 20,6 процента. Это обусловлено опережающим ростом ВРП по сравнению с ростом инвестиций в основной капитал, а также переносом сроков реализации инвестпрограмм двух нефтеперерабатывающих заводов региона.

При этом в настоящее время в крае реализуется 347 крупных проектов на общую сумму порядка 1,4 трлн рублей. Регион в этом году поднялся на шестую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны, ежегодно составляемого АСИ. В Южном федеральном округе Кубань остается традиционным лидером в этом направлении.

Заместитель главы региона акцентировал внимание на том, что необходимо усилить работу по привлечению на Кубань конкретных инвестпроектов. Вице-губернатор также сообщил, что в ближайшее время планируется проведение совещания, посвященного вопросам реализации нового майского указа президента РФ 2018 года.