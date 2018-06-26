В памяти народной

Во Всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» в Краснодаре приняло участие более 14 тысяч человек.

Вместе с жителями города горящие свечи к мемориалу Вечного огня в память о погибших в Великой Отечественной войне принесли глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Горожане в сопровождении техники времен войны и под звук аудиозаписей Советского Информбюро прошли от Театральной площади к Вечному огню.

После возложения цветов и свечей к монументу состоялся траурный митинг-реквием по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вениамин Кондратьев, обращаясь к присутствующим, отметил, что 22 июня 1941 года время в стране остановилось. Тогда никто не мог представить, какую цену придется заплатить за Победу.

— Сожженные дотла города и станицы, голод, холод, бессонные ночи у станков. Фашист прошел и по кубанской земле, оставив за собой страшный черный след. Сотни тысяч погибших жителей края, разоренная земля,— сказал глава региона. — Но остался несломленный дух великого народа и беспримерный героизм Советской страны.

От всех жителей края губернатор еще раз выразил благодарность ветеранам, всем, кто 75 лет назад освободил край от немецких захватчиков.

— Эти свечи зажигают в память о каждом, кто пережил страшные годы войны, в память о тех, кто погибал за нас с вами. Пока это помним, будут живы наши герои, пока мы помним, будем говорить нет войне и ценить каждый такой мирный рассвет,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко добавил, что в такие памятные дни приходит особое понимание подвига советского народа.

— Вечная слава тем, кто до последнего вздоха защищал мирное небо, низкий поклон тем, кто вынес войну и послевоенное время. Мы в неоплатном долгу перед ними,— подчеркнул спикер ЗСК.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие прокурор региона Сергей Табельский, первый заместитель руководителя СК РФ по краю Андрей Маслов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, главный федеральный инспектор по краю Алексей Ермаков, вице-губернаторы, глава Краснодара Евгений Первышов, представители ветеранских и общественных организаций, студенты и школьники.

Патриотическая акция прошла во всех городах и районах Краснодарского края.

Также 22 июня прошла Всекубанская минута молчания. Было остановлено движение транспорта и работа всех предприятий, учреждений и организаций, приспущены государственные флаги РФ, флаги Краснодарского края. В это время автомобилисты, водители городского общественного транспорта подавали звуковые сигналы, прозвучал колокольный звон храмов.