Новые возможности и стимулы для развития

В кубанском парламенте состоялась очередная 11-я сессия ЗСК. Она прошла под руководством председателя Законодательного Собрания Юрия Бурлачко. В рамках пленарного заседания депутаты рассмотрели около шестидесяти вопросов.

Хорошие вести для дачников

Первым в повестке сессии значился закон «О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского края», его проект депутаты рассмотрели и приняли во втором чтении. Документ разработан комитетом по развитию агропромышленного комплекса и продовольствия ЗСК в целях развития одного из социально значимых направлений на Кубани. Его необходимость вызвана изменениями федерального законодательства, а также быстрыми темпами развития садоводства и огородничества в последнее время. Комментируя закон, спикер ЗСК подчеркнул, что уже принятый в первом чтении нормативный правовой акт имеет большое значение для кубанцев.

— Для многих жителей нашего края дача — это и место жительства, и подсобный промысел, и иногда способ дополнительного заработка. А самое главное — это любимое дело,— сказал Юрий Бурлачко. — Принимаемый нами закон — ясная и недвусмысленная декларация того, что органы государственной и муниципальной власти намерены поддерживать дачников и их деятельность. Мы устанавливаем приоритетные направления поддержки. Речь идет об инженерной инфраструктуре, содействии в обустройстве земельных участков, формировании рынков для реализации дачниками выращенной продукции и обустройстве дорог. То есть всё то, что раньше не входило в компетенцию органов местного самоуправления и квалифицировалось как превышение полномочий и нецелевое расходование средств. Теперь же у муниципальных образований есть новые возможности для оказания содействия дачным кооперативам. Думаю, принимаемый закон — большое подспорье для дачников.

Заместитель председателя ЗСК, председатель комитета по развитию АПК и продовольствию Александр Трубилин напомнил, что в процессе подготовки проекта ко второму чтению поступил ряд замечаний и предложений от субъектов права законодательной инициативы — была подготовлена таблица поправок, большинство из них носили правовой и редакционный характер. Депутаты проголосовали за принятие закона во втором, окончательном чтении.

Отвечая на вопросы журналистов по закону «о дачниках», Александр Трубилин отметил, что на сегодняшний день есть определенные сложности на тех территориях, где проживают дачники, потому что их проблемы вышли за рамки просто садово-огородных товариществ. И именно с помощью нового закона власть будет пытаться разрешить их.

Квалифицированные кадры нужны селу

Депутаты утвердили также на сессии постановление «О совершенствовании кадрового обеспечения отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края». Подготовка квалифицированных кадров для агропрома — один из важнейших элементов продовольственной безопасности страны, подчеркнул, докладывая о сути нормативного документа, Александр Трубилин. В крае действует система подготовки и повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов агропромышленного комплекса, которые способны успешно внедрять современные технологии во всех отраслях сельскохозяйственного производства. В крае действуют специальные образовательные программы повышения квалификации. Однако речь должна идти не только о профессиональной подготовке специалистов, которой занимаются образовательные организации. Мало подготовить кадры — нужно, чтобы они оставались на селе, в аграрной сфере и стремились совершенствовать свои знания и навыки в соответствии с требованиями времени и осваивать новые технологии. И здесь необходимо участие работодателей, местной власти и, конечно, в первую очередь заинтересованность самых специалистов.

— Важно обратить внимание работодателей на дальнейшее развитие социальных мер, направленных на закрепление молодых специалистов на селе, а это обеспечение их жильем, достойной заработной платой, местами в детских садах и школах,— высказал свою точку зрения Александр Трубилин, комментируя вопрос о кадрах для журналистов. — Это то, к чему надо стремиться. И надеемся, что сегодня, благодаря постановлению, которое принято, местная власть обратит внимание на имеющиеся проблемы.

На страже интересов жителей края

На пленарном заседании депутаты заслушали отчет об итогах работы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Россельхознадзор) за прошлый год.

С докладом выступил врио руководителя управления Виктор Тимченко. Он рассказал о том, какие направления деятельности в его ведомстве сегодня приоритетные. Так, в прошлом году пристальное внимание уделялось отрасли животноводства. За год было выявлено сорок очагов опасных заболеваний, из них два — африканской чумы свиней. Эта болезнь уже нанесла серьезный урон свиноводству края. Специалисты Россельхознадзора делают всё возможное, чтобы она не вернулась вновь, а в случае появления — была ликвидирована в кратчайшие сроки.

Виктор Тимченко рассказал о мониторинге качества и безопасности пищевых продуктов. Обеспокоенность вызывает рост жалоб на некачественные продукты питания в школах и больницах. Виктор Тимченко обратился к депутатам ЗСК с вопросом о возможности внесения поправок в законодательство, регулирующее процесс закупок для госнужд, таким образом, чтобы главным критерием приобретаемых товаров и в первую очередь продуктов питания было качество, а не цена.

В прошлом году сотрудники Россельхознадзора провели отбор 2664 проб подконтрольных товаров, из которых 239 по результатам лабораторных исследований были признаны несоответствующими показателям безопасности. Важно отметить, что по большей части признанные некачественными товары были произведены за пределами Краснодарского края.

Остановился руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и на проблемах фитосанитарного контроля, в том числе на тех, которые не позволили оперативно отреагировать на угрозу уничтожения реликтовых самшитовых лесов в крае.

По словам Виктора Тимченко, ряд проблемных вопросов выявлен и при осуществлении государственного земельного надзора.

— Мы благодарны специалистам Россельхознадзора за то, что они ежедневно стоят на страже нашего здоровья. Но нас всех очень волнует не только сегодняшний день, но и будущее. Это вопрос состояния земли, ее плодородия, загрязненности. Здесь разговор идет не только о нас, но и о наших детях и внуках, поскольку период распада загрязняющих веществ достаточно длительный. Прошу вас обратить на этот вопрос особое внимание. Земля — это наша главная ценность. Пусть это будет вашим приоритетным направлением в работе. И с недобросовестным землепользователем нужно разбираться самым жестким образом,— дал оценку работе ведомства спикер парламента Юрий Бурлачко.

Обсудив доклад, депутаты ЗСК приняли постановление, в котором содержатся рекомендации в адрес управления Россельхознадзора, профильных органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления и руководителей организаций региона.

Максимально комфортные условия

В первом чтении был принят нормативный акт «О внесении изменений в Закон Краснодарского края „Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края”». Документ парламентариям представил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов, который подчеркнул, что поправки в ранее принятый закон призваны помочь гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, занимающимся садоводством и огородничеством, реализовать свою продукцию.

В частности, проект закона вводит понятие дополнительных торговых мест, наличие которых будут обязаны обеспечить организаторы ярмарок и агропромышленных выставок. В документе прописаны условия, при соблюдении которых можно бесплатно претендовать на эти места.

— Наша с вами главная задача — продвинуть на рыночные места малого производителя сельхозпродукции. От избирателей часто поступают жалобы, касающиеся того, что все места на рынках занимают перекупщики, и это плохо сказывается и на ценообразовании, и зачастую на качестве продукции. Безусловно, это важный, социально значимый законопроект, и на июльской сессии мы во втором чтении его рассмотрим,— прокомментировал законопроект спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Также документ обязывает организаторов ярмарок создать комфортные условия для посетителей с ограниченными возможностями. Необходимо обеспечить инвалидов беспрепятственным доступом и возможностью самостоятельно передвигаться по территории выставки или ярмарки.

МФЦ в помощь

Депутаты внесли поправки в закон «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края». Теперь можно обратиться за государственными или муниципальными услугами вне зависимости не только от места жительства, но и от места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) — в любой многофункциональный центр, расположенный в пределах Краснодарского края.

Также в нормативном акте уточнен перечень документов, которые многофункциональный центр должен копировать (сканировать) в случае, если гражданин самостоятельно не представил копии нужных для оказания государственной или муниципальной услуги документов.

— Государство должно идти навстречу человеку, и эти изменения, что мы вносим, пусть и чисто технические, но облегчат жизнь, сократят гражданину объемы и сроки бюрократических процедур. Главное, чтобы это не сказывалось на качестве оказываемых услуг и юридической чистоте документов,— подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Здравоохранение — в приоритете

На 11-й сессии депутаты согласовали изменения в государственную региональную программу «Развитие здравоохранения». Объем финансирования отрасли в этом году увеличен на 877 миллионов рублей.

По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, дополнительные средства будут направлены на развитие материально-технической базы детских поликлиник, закупку медицинских препаратов, приобретение модульных ФАПов и передвижных медицинских комплексов.

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко сказал:

— Отрадно было слышать, что у нас последовательно решается вопрос шаговой доступности в первичном звене здравоохранения. Особую важность этому придал президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию. За счет дополнительных средств будет приобретено десять модульных ФАПов и три передвижных медицинских комплекса. Мы уже не раз говорили, что для специфики Краснодарского края это очень важно. Ведь у нас практически половина населения — это жители сельской местности!

Кстати, как было отмечено, за счет перераспределения средств внутри программы планируется отремонтировать 14 медучреждений в городах и районах края, а также сделать капремонт первого этажа хирургического корпуса Детской краевой клинической больницы.

Депутаты кубанского парламента приняли обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой по вопросу повышения качества и доступности медицинской помощи отдыхающим и транзитным пассажирам в Краснодарском крае.

Председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский изложил основные моменты документа и причины, по которым это обращение необходимо. Только в первые дни после открытия автодорожной части Крымского моста по нему проехало более 20 тысяч автомобилей в сутки. По расчетным данным, поток транзитных пассажиров с территории Краснодарского края в Республику Крым и город Севастополь, а также обратно ежегодно будет составлять от пяти до десяти миллионов человек. И, по информации Министерства здравоохранения края, на этом маршруте количество пострадавших в ДТП на дороге в Крым уже выросло.

Поэтому депутаты ЗСК сочли необходимым просить федеральные бюджетные средства для приобретения дополнительных автомобилей скорой медицинской помощи, а также для развития и укрепления материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих травматологическую помощь и помощь при инфекционных заболеваниях, в четырнадцати муниципалитетах, что находятся вдоль трех направлений автомобильного транзита на Крымский полуостров.

— Это наше совместное с региональным министерством решение обратиться к министру здравоохранения России. Мы видим кратное увеличение пассажиропотока. Возрастает нагрузка, в том числе и на медицинские учреждения края. Но ухудшить условия получения медицинской помощи жителям Кубани мы не имеем права. Более того, мы должны обеспечить высокое ее качество транзитным пассажирам, гостям региона. Поэтому обращение актуальное и его необходимо принимать,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Подушка безопасности для отдыхающих

Во втором чтении депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края приняли закон «Об особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края». Теперь занятия экстремальными видами туризма, а именно прохождение туристических маршрутов по бездорожью на автомобилях и мотосредствах, должны стать более безопасными для жителей и гостей Кубани.

Представивший положения законопроекта председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель рассказал о том, что для организации джипинга теперь в соответствии с краевым законом необходимо проведение паспортизации и обустройства маршрутов. Также должны быть зарегистрированы конструктивные изменения автомобилей, а к перевозке туристов будут допускаться только опытные водители со стажем не менее трех лет. Новый закон требует от организаторов туристических маршрутов обязательного выполнения требований транспортной безопасности, установленных законодательством в сфере туристических услуг, пассажирских перевозок в особых условиях. Транспортные средства, работающие на маршрутах, обязательно должны проходить ежедневный контроль технического состояния перед выездом и после возвращения к месту стоянки. А сопровождающие группы экскурсоводы, инструкторы-проводники и руководители групп обязаны иметь специальную подготовку.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил значимость нового закона для края:

— Сегодня мы пытаемся донести на всех уровнях, что Краснодарский край — это не только пляжи Азовского и Черного морей. Это еще и горный кластер, который завоевывает популярность. Становятся на ноги такие направления, как этнографический туризм, аграрный туризм, джипинг, рафтинг. Всё это важно для развития экономики края. Очень хорошо, что появляются и развиваются новые предприятия, представляющие такие услуги. Это новые рабочие места и занятость людей, живущих в горной глубинке, отдаленных поселках и на хуторах. Но мы не должны забывать, что главное при этом — гарантировать и обеспечить безопасность отдыхающих, в том числе в сфере экстремального туризма.

На пленарном заседании также депутаты рассмотрели в первом чтении изменения в краевой закон «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» и статью 7 Закона Краснодарского края «О туристской деятельности в Краснодарском крае». Они касаются уточнения мер господдержки в этой важнейшей сфере. Кстати, в консолидированном бюджете края на отдых и оздоровление детей в 2018 году заложено около двух миллиардов рублей. В 2018 году в здравницах края побывает 420 тысяч кубанских детей. Учитывая особую социальную значимость вопроса, законопроект будет рассмотрен депутатами во втором чтении уже на июльской сессии.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Петра ЯНЕЛЯ